Festa do Camarão da Almada celebra 30 anos em 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Associação Moradores da Almada comemora os 30 anos do Festival do Camarão com mais uma edição do evento, que acontece de 24 a 27 de julho nas praias da Almada e do Engenho.

A programação inclui pratos típicos preparados com camarão, como bobó, moquecas, cuscuz e porções variadas, além de doces caseiros. O fruto do mar, obtido por meio da pesca de arrasto, tem papel central tanto na culinária quanto na economia das comunidades pesqueiras da região.

Embora o camarão seja a estrela principal, o festival vai além da gastronomia: estão previstas apresentações culturais, atividades de valorização ambiental e atrações ligadas à tradição caiçara, como fandango, corrida de canoas, feira de artesanato e música ao vivo.

Criada em 1995, a Festa do Camarão é organizada por moradores da Almada com apoio de instituições parceiras e da Prefeitura de Municipal de Ubatuba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) “Ao longo de três décadas, o evento tem contribuído para a valorização da cultura tradicional e fortalecimento das práticas comunitárias nas comunidades do norte do município”, destacou o secretário de Turismo, Bruno Oliveira.

A programação completa da festa deve ser divulgada em breve.