Consulta pública online para nova etapa da PNAB já está aberta

Posted on

A conquista do Oscar de melhor filme internacional, com o longa-metragem “Ainda estou aqui”, do diretor Walter Salles, a primeira do cinema brasileiro, está despertando o interesse dos iguaçuanos pela Sétima Arte. No próximo domingo (23), o Teatro Nova Iguaçu Petrobras vai exibir 14 curtas feitos por jovens da cidade que participaram do projeto “Fazendo […]