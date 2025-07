Brasil volta a repudiar intromissão dos EUA em assuntos do Judiciário

Por MRNews



O Ministério das Relações Exteriores publicou nesta terça-feira (15) nota na qual o governo brasileiro “deplora e rechaça”, mais uma vez, manifestações do Departamento de Estado norte-americano e da embaixada daquele país em Brasília.

O texto considera as declarações, feitas em redes sociais, como nova intromissão “indevida e inaceitável” em assuntos de responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro.

"Tais manifestações não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os dois países", destaca o ministério, liderado pelo chanceler Mauro Vieira (foto)

“No que se refere ao comércio, o Brasil vem negociando com autoridades norte-americanas, desde março, questões relativas a tarifas, de interesse mútuo, e está disposto a dar sequência a esse diálogo, em benefício das economias, dos setores produtivos e das populações de ambos os países. A equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está e nem estará jamais na mesa de qualquer negociação.”

Na segunda-feira (14), o Departamento de Estado dos EUA publicou um texto na rede social X afirmando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes fazem ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro que seriam “uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil”.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista.

A manifestação foi enviada nessa segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer em setembro deste ano.

