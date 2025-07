Banda da Fundhas brilha em Santa Isabel e conquista premiações

Henrique Macedo





Fundhas

A Banda da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) foi destaque na abertura do XVIII CONFABAN – Concurso de Fanfarras e Bandas de Santa Isabel, realizado no último domingo (13). O evento, um dos mais tradicionais do calendário musical estudantil do Estado de São Paulo, reuniu 24 bandas e fanfarras de 16 municípios paulistas.

A Fundhas participou com um total de 56 integrantes — sendo 28 instrumentistas e 28 membros do corpo coreográfico —, todos atendidos pelo programa social mantido pela Prefeitura Municipal.



A participação da banda foi marcada por grande destaque e reconhecimento. A Fundhas conquistou duas premiações coletivas e duas individuais na categoria infantil do concurso. Tanto o corpo musical quanto o corpo coreográfico receberam os troféus de primeiros colocados em suas respectivas categorias.

Além disso, a Baliza e a Mor da banda foram premiadas individualmente, recebendo medalhas de primeiro lugar pelo desempenho apresentado durante as performances.

A atuação da Banda da Fundhas reforça o papel transformador da música e do investimento em programas sociais, valorizando o talento e o empenho dos jovens músicos de São José dos Campos.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas