Atletas e técnica do São José Handebol vão para a seleção

A manhã desta segunda-feira (14) chegou com grande expectativa para as jovens Thaila Fernandes, Giovana Machado e Anna Clara Neves, jogadoras das categorias de base do São José Handebol/Atleta Cidadão, convocadas para a seleção paulista de handebol e que seguem viagem rumo à concentração com a equipe.

A convocação é para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções, categoria sub-16, que acontece entre os dias 15 e 20 de julho, em Campo Grande, cidade de Mato Grosso do Sul.

Além das meninas, a seleção paulista convocou também a treinadora do São José Handebol/Atleta Cidadão, Camila Kelly de Assis Lima, que contou sobre a felicidade de representar o Estado de São Paulo em um torneio tão importante:

“Agradeço a Deus pela oportunidade. Para mim, é um sonho participar desta competição, o nível é altíssimo. Fiquei muito feliz em receber o convite e com certeza será uma honra representar o nosso Estado de São Paulo. A expectativa é contribuir e aprender bastante com esse novo desafio. Espero retornar com muita experiência e com o título, para contribuir cada vez mais com as nossas equipes do São José Handebol Feminino. Conto com a torcida de vocês”, afirmou a treinadora Camila Kelly.

A estreia da equipe Paulista acontecerá no dia 15 de julho, às 15h40, contra a seleção sul-mato-grossense. Além da equipe da casa, São Paulo terá como adversário na fase de grupos a equipe do Paraná.



