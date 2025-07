Aposentados têm até dia 21 para aderir ao plano de devolução

Posted on

Por MRNews Por notícias do Linense Correiodelins.com.br Linense Enfrenta Vetos no Gilbertão e Busca Recuperação do Gramado O Clube Atlético Linense, tradicional equipe do futebol paulista, enfrenta um desafio significativo em 2025: o estádio Gilberto Siqueira Lopes, mais conhecido como Gilbertão, foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a realização de jogos oficiais. […]