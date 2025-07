Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 15 de julho

Nesta terça-feira (15/7), a previsão do tempo para Minas Gerais é de céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. Névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.

