Agência Minas Gerais | Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais fortalece diálogo com municípios durante o Dia D do Desenvolvimento Econômico

A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) participou, nesta segunda-feira (14/7), do “Dia D – Desenvolvimento: sua cidade, novas oportunidades”, promovido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). Realizado no auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, o evento reuniu prefeitos e gestores de municípios de todas as regiões de Minas Gerais, além do governador Romeu Zema, do vice-governador Mateus Simões e da secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Durante o encontro, a OGE/MG marcou presença com o ônibus da Ouvidoria Móvel, reforçando o compromisso com a aproximação entre Estado e municípios. No local e circulando pelo evento, a equipe apresentou aos gestores municipais o programa A Voz dos Mineiros (AVM), uma iniciativa estratégica voltada à implementação e fortalecimento das ouvidorias públicas municipais, contribuindo diretamente para a melhoria da gestão, o fortalecimento da cidadania e o avanço da transparência pública em Minas Gerais.

O ouvidor-geral adjunto do Estado, Matheus Cheib, participou ativamente do evento, dialogando com gestores municipais sobre a importância da adesão dos municípios ao programa, para fortalecer a escuta qualificada no aprimoramento das políticas públicas de cada município. “O programa auxilia as prefeituras a estarem mais próximas da população, por meio da criação ou fortalecimento das ouvidorias municipais, de uma forma positiva e integrativa, contribuindo para o fortalecimento da gestão e para o desenvolvimento de programas municipais com base nas reais demandas dos cidadãos”, afirmou Cheib.

Prefeitos de diferentes regiões do Estado manifestaram interesse na adesão à iniciativa. O prefeito do município de Albertina, na região Sul do estado, Felipe Teodoro, destacou que o município já possui uma ouvidoria, mas ainda enfrenta desafios para seu pleno funcionamento. “Vamos aderir ao programa, porque é a oportunidade de termos realmente a voz do mineiro no município, para registrar suas sugestões, ideias, reclamações e necessidades”.

Já o prefeito do município de Sacramento, no Alto Paranaíba, Juninho Trevisan, também conheceu o programa durante o evento e reforçou seu interesse. “Queremos levar esse programa para Sacramento e ampliar a escuta da população. Iniciativas como essa transformam a realidade dos nossos cidadãos”.

A Voz do Mineiros

O programa A Voz dos Mineiros (AVM) é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral do Estado e tem o objetivo de implementar e fortalecer ouvidorias públicas nos municípios do estado. Além de fornecer consultoria e capacitação de forma gratuita, o AVM promove um ambiente em que os cidadãos se sentem valorizados e seguros para se manifestar. A proposta busca não apenas atender a legislação, mas também fomentar uma cultura de transparência e participação, assegurando que as vozes dos mineiros sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas. Atualmente, AVM já reúne 55 cidades mineiras, comprometidas com a rede que apoia a criação e o fortalecimento das ouvidorias públicas.

Essa abordagem cooperativa permite que as soluções sejam personalizadas, respeitando as particularidades de cada município e garante que as ações da OGE/MG sejam eficazes.

Para aderir ao programa basta enviar um e-mail de anuência para: [email protected]