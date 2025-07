Agência Minas Gerais | Mestres da Merenda revela mais 15 classificados e leva seletivas a Governador Valadares e Varginha

Minas Gerais continua valorizando os sabores e talentos que surgem nas cozinhas das escolas públicas da rede de ensino estadual. O reality show Mestres da Merenda divulgou a lista de mais 15 profissionais classificados para a última fase de seletivas presenciais, que serão realizadas no próximo fim de semana em Governador Valadares e Varginha.

Sete representantes da região do Vale do Aço e oito do Sul de Minas disputarão, nos dias 19 e 20/7, as vagas restantes para a etapa televisiva do programa. Cada seletiva regional resultará em três finalistas, que se juntarão às seis cantineiras já classificadas nos polos Norte e Triângulo.

Para o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, o programa é uma forma de valorizar os profissionais da alimentação escolar e de reconhecer a riqueza da gastronomia mineira presente nas escolas.























Confira os classificados:

Polo Vale do Aço

Áurea Ferreira Teixeira de Oliveira – E.E. Américo Duarte, Aimorés | Receita: Escabeche à moda Américo

Carlos Wagner Mendes Faria – E.E. Doutor Alfredo Sá, Almenara | Receita: Pirão de frango com arroz nutritivo

Reginaldo Praxedes de Oliveira – E.E. Professor Leopoldo Pereira, Chapada do Norte | Receita: Angu da Festa do Rosário

Cenir do Carmo de Jesus –E.E. Pedro Vicente de Freitas, Tarumirim | Receita: Pernil com quiabo

Marli de Fátima Espínola Tibúrcio – E.E. Simon Bolívar, Ipatinga | Receita: Sopa de banana com hortaliças

Tarcísia Gomes Faria – E.E. Maria das Dores de Souza, Setubinha | Receita: Canjiquinha mineira

Roseane dos Santos Duarte – EE Pedro Paulino Fernandes, Manhuaçu | Receita: Purê de batata-doce ao molho de linguiça toscana





Polo Sul de Minas

Luciane Messias Rozendo – E.E. Professor Antônio Corrêa de Carvalho, Varginha | Receita: Almôndega nutritiva

Maria Aparecida Pedrozo – CESEC Professor João de Oliveira Barbosa, Campo Belo | Receita: Yakissoba escolar

Meirivânia de Lima Pereira – E.E. Domingos de Souza Viana, Baependi | Receita: Torta colorida de carne

Marisa Carla Fagundes dos Santos – E.E. Professora Dária de Brito Faria, Paraisópolis | Receita: Vaca atolada à la Marisa

Eliane Marta de Oliveira Silva – E.E. Dona Lica Rafaelli, Alpinópolis | Receita: Quibe de forno e arroz Popeye

Marly Alves de Oliveira – E.E. Alfredo Olivotti, Extrema | Receita: Purê de batata-doce com carne desfiada

Rosa de Oliveira Filho –E.E. Irmã Maria Arcângela, Pratápolis | Receita: Escondidinho de mandioca com frango

Flancelina Alves de Souza Franco – E.E. Professora Maria Auxiliadora Ribeiro, Bandeira do Sul | Receita: Canjiquinha com tutu de feijão

Etapas da competição

Com as seletivas em Governador Valadares e Varginha, o Mestres da Merenda define os seis nomes que avançam para a fase televisiva. O programa estreia no dia 18/9, na Rede Minas, com 18 participantes no total.

A série irá acompanhar, em episódios semanais, a rotina das cantineiras e cantineiros que conquistaram seus lugares com pratos criativos, nutritivos e cheios de identidade cultural. O grande vencedor receberá R$ 15 mil, enquanto o segundo e o terceiro colocados ganham R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente.Todos os participantes das etapas presenciais recebem ajuda de custo para transporte.

A iniciativa é uma realização do Governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Comunicação Social (Secom/MG), com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e da Rede Minas. A produção é da CasaCult, viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).