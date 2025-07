Agência Minas Gerais | Copasa dá continuidade à substituição de interceptor de esgoto na Pampulha

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) iniciou, nesta segunda-feira (14/7), as novas etapas da obra de substituição do interceptor de esgoto na Pampulha. Com um investimento de R$ 3 milhões, essa intervenções incluem a execução de duas estações elevatórias de esgoto na avenida Otacílio Negrão de Lima.

As obras de substituição do interceptor na Pampulha foram iniciadas no segundo semestre de 2024. Desde então, a Companhia já implantou aproximadamente 2,6 mil metros de redes de esgotos na região.

A iniciativa fortalece o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, contribuindo diretamente para a preservação da Lagoa da Pampulha, além de melhorar a qualidade de vida na região, com a garantia da continuidade da coleta e tratamento de esgoto, por meio da renovação da infraestrutura de saneamento existente.

Detalhes das próximas etapas

Nesta segunda, a Copasa iniciou a execução da elevatória de esgoto Jardim Atlântico II, localizada na avenida Otacílio Negrão de Lima, próximo ao número 17.570. Este trecho está previsto para ser concluído até o final do mês. Para a execução dos serviços, por medida de segurança, foi necessária a interdição total da avenida Otacílio Negrão de Lima no cruzamento com a rua Ministro Guilhermino de Oliveira. O local ficará fechado com isolamento em tapume, bloqueando totalmente a avenida.

As vias de pedestres e ciclovias que margeiam a lagoa permanecerão liberadas. Na avenida Otacílio Negrão de Lima, será permitido apenas o trânsito local. Para quem desejar acessar a avenida Otacílio Negrão de Lima sentido avenida Pedro I, será mantida uma faixa livre na rua Ministro Guilhermino de Oliveira.

A outra fase da obra será iniciada no dia 28/7. Nesta etapa será realizada a implantação da rede coletora de esgoto da rua Gandu e a execução da Estação Elevatória de Esgoto Jardim Atlântico I, próximo ao Museu de Arte da Pampulha. Este trecho está previsto para ser concluído até o final de agosto.

Assim como na fase anterior, para a realização dessas intervenções será necessária a interdição total da Av. Otacílio Negrão de Lima entre as Ruas Gandu e dos Estados. Este trecho também ficará fechado com isolamento em tapume, bloqueando totalmente a avenida. Somente as vias de pedestres e ciclovias que margeiam a lagoa permanecerão liberadas. Em relação ao tráfego de veículos, neste trecho da avenida, será permitido apenas para o trânsito local.

A Copasa esclarece que o fechamento do trânsito não prejudicará as entradas de garagem, que permanecerão desimpedidas. Após essas duas fases, a Copasa realizará serviços complementares de acabamento, montagens eletromecânicas, testes operacionais e interligações, com menor impacto no trânsito.

O compromisso da companhia com a região se estende ainda mais. A partir de outubro de 2025, um novo investimento de R$ 2,5 milhões será destinado à revitalização do pavimento da avenida Otacílio Negrão de Lima, no trecho entre a rua Gandu e a avenida Pedro I. Esta obra incluirá a recomposição do pavimento de meio-fio a meio-fio, revitalização da pintura e sinalização de faixa, e melhoria da pista de rolamento.