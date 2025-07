Ação Cidadania vai reunir instituições públicas e privadas no combate ao feminicídio em Campo Grande

No próximo sábado (19) o Parque Jacques da Luz – localizado no bairro Moreninhas, em Campo Grande – será palco da maior ação de cidadania de Mato Grosso do Sul, com um propósito urgente: o enfrentamento à violência de gênero. O evento ‘Ação Cidadania #TodosPorElas – Pelo Fim do Feminicídio’ será realizado das 8h às 17h e reunirá instituições públicas e privadas, além de lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil.

Durante todo o dia, o público terá acesso gratuito a atendimentos nas áreas de saúde, assistência jurídica e social, emissão de documentos e orientação profissional, além de rodas de conversa e atividades culturais e educativas para todas as idades. O evento também contará com vacinação antirrábica e agendamento para castração de animais domésticos.

O Sesi oferecerá serviços como quick massage e inclusão digital com a oficina do Projeto 60+, enquanto o Senai estará presente com a carreta da panificação, promovendo oficinas de cuca e biscoitos. Outro destaque é a Carreta Mulheres que Resolvem, com workshop sobre instalação de câmeras e cercas elétricas (4h/aula).

Entre outros serviços disponíveis, estão:

emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

serviços jurídicos familiares (divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, pensão)

consulta de CPF e CNPJ, e cancelamento de protestos

oferta de vagas de emprego

vacinação contra influenza

treinamento em primeiros socorros

aferição de pressão e bioimpedância

capacitação profissional

cortes de cabelo e serviços de alimentação no local, entre outros

Realizada pelo Sistema Fiems em parceria o Governo de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e TV Morena, o ‘Ação Cidadania #TodosPorElas – Pelo Fim do Feminicídio’ une forças de duas fortes ações regionais, com contexto de levar serviços básicos à população além de conscientização e mudanças de comportamento.

Desde 2013, o Ação Cidadania já passou por 21 cidades sul-mato-grossenses em 43 edições. Nesse período, o Sistema Fiems e seus parceiros realizaram 241,9 mil atendimentos e receberam 88,3 mil pessoas.

Já o #TodosPorElas foi idealizado pela desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Jaceguara Dantas, a campanha busca ampliar o acesso a direitos e serviços essenciais, com foco na proteção das mulheres. Desde sua criação, duas caminhadas já foram realizadas para chamar à atenção do público para a importante questão da violência de genero.

“Estamos falando do machismo estrutural, do patriarcado, e para que a gente mude essa cultura precisamos ensinar aos nossos filhos que o amor não controla, o amor é uma escolha. Devemos ensinar que a força é usada para proteger, não para machucar, e que o respeito é um princípio que todos devem usar”, destacou na última caminhada a secretária estadual da Cidadania, Viviane Luiza, que levou o filho ao evento, inclusive subindo com ele ao palco.

Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo