Você conhece as 7 Maravilhas de Guaratinguetá?

Posted on

25 de março de 2025 15:37 Por: Verônica Ferreira A população pode conferir, a partir da próxima terça-feira (1), a exposição “A arte autodidata em lápis de cor”, com 50 obras em lápis de cor sobre Canson, produzidas pelo artista Rodolfo Castaldi Gentil, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita poderá […]