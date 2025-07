Por MRNews



Tragédia no Cânion Fortaleza: menina de 11 anos morre após correr em direção ao penhasco

Uma tragédia comoveu o Rio Grande do Sul na última quinta-feira, 10 de julho de 2025. A queda da menina Bianca Zanella, de apenas 11 anos, no Cânion Fortaleza, localizado em Cambará do Sul, mobilizou uma complexa operação de resgate que durou cerca de 10 horas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, a menina teria saído correndo em direção à borda do penhasco e acabou despencando de uma altura estimada em 70 metros. O pai da criança tentou alcançá-la desesperadamente, mas não conseguiu evitar o acidente.

O caso aconteceu no início da tarde, durante um passeio em família por um dos pontos turísticos mais visitados da região dos Aparados da Serra. Segundo relatos iniciais, a menina estava brincando quando correu repentinamente em direção à borda do cânion. O pai percebeu o risco e tentou detê-la, mas já era tarde demais. O momento foi descrito por testemunhas como desesperador, e o silêncio tomado pela tragédia contrastava com o cenário de beleza natural ao redor.

Operação de resgate desafiadora

Logo após a queda, o Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado e, devido à complexidade da área e às condições de acesso extremamente difíceis, equipes de Gramado e Porto Alegre também foram chamadas para reforçar a operação. O resgate contou com o apoio de drones equipados com câmeras térmicas, helicópteros e técnicas avançadas de rapel.

SPBC começa com debates sobre territórios, ciência e desenvolvimento

Rio de Janeiro forma a primeira turma de professor indígena

A busca levou horas devido à localização do corpo, em uma área de vegetação fechada e encosta íngreme. O trabalho exigiu precisão, cautela e coragem dos bombeiros, que desceram com cordas pela parede do cânion. Segundo os socorristas, o corpo da menina foi encontrado por volta das 21h, já sem vida.

Clima de comoção

A notícia causou grande comoção entre os turistas que presenciaram a movimentação e também nas redes sociais, onde moradores da região e desconhecidos deixaram mensagens de apoio à família da menina. Muitos se disseram abalados com o fato de a tragédia ter ocorrido em um local tão procurado por sua beleza e tranquilidade.

“É de cortar o coração. Uma família que saiu para passear e volta para casa com a pior dor possível. Que Deus conforte esse pai”, comentou uma internauta. “Como mãe, não consigo imaginar o desespero que ele sentiu ao tentar salvá-la”, lamentou outra.

Segurança em áreas naturais

O caso reacende o debate sobre segurança em áreas de turismo ecológico no Brasil. O Cânion Fortaleza é um dos principais atrativos do Parque Nacional da Serra Geral, e apesar de contar com sinalizações e algumas barreiras de proteção, há pontos onde o acesso à borda é livre. O local já foi palco de outros acidentes nos últimos anos, embora a maioria não tenha resultado em fatalidades.

Parque Cavernas do Peruaçu é reconhecido como patrimônio da Unesco

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 46 milhões

Autoridades locais afirmaram que uma reavaliação das medidas de segurança no parque será feita. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração da unidade, informou que estuda implantar novas cercas, placas de advertência e até trilhas guiadas obrigatórias em alguns trechos.

Luto e solidariedade

A família de Bianca é natural de Caxias do Sul e estava em Cambará do Sul a passeio. Ainda muito abalados, os pais da menina não quiseram falar com a imprensa. O velório está previsto para acontecer nesta sexta-feira, em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

A tragédia deixa uma cicatriz profunda em uma região acostumada a receber turistas encantados com sua paisagem deslumbrante. Mais do que números ou estatísticas, o caso de Bianca lembra que todo cuidado é pouco quando se trata da segurança de crianças, especialmente em áreas com riscos naturais.

Enquanto a cidade e o estado lamentam a perda precoce, a comoção coletiva se transforma em um clamor por mais atenção à prevenção. Afinal, o turismo responsável e seguro é uma responsabilidade compartilhada entre órgãos públicos, empresas do setor e os próprios visitantes.

Duda Nagle assume novo romance com Mariane Heller e reação da mãe surpreende fãs

Na última quinta-feira (10), Duda Nagle pegou os seguidores de surpresa ao publicar em seu perfil oficial do Instagram as primeiras fotos com sua nova namorada, a nutricionista Mariane Heller. Na legenda da imagem, o ator foi direto e romântico: “Muita sorte”, em referência ao novo relacionamento. A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de curtidas e comentários, tanto de fãs quanto de famosos.

O que mais chamou atenção, no entanto, foi a reação da mãe do ator, a jornalista Leda Nagle, nos comentários. Sempre discreta quanto à vida pessoal do filho, Leda quebrou o silêncio com uma mensagem breve, porém significativa. “Lindos! Toda felicidade do mundo pra vocês!”, escreveu ela, seguida de corações vermelhos. O gesto foi imediatamente notado pelos internautas, que elogiaram a postura acolhedora e o apoio ao novo casal.

Nova fase após separação

A oficialização do novo romance marca uma nova fase na vida de Duda, que ficou solteiro em 2023 após o fim do relacionamento com a atriz Sabrina Sato, com quem tem uma filha, Zoe. A separação, apesar de bastante comentada na época, foi conduzida com maturidade e respeito mútuo, segundo ambos relataram à imprensa.

Desde então, o ator vinha mantendo a vida pessoal mais reservada, até que decidiu tornar público o relacionamento com Mariane. Segundo pessoas próximas, o casal está junto há alguns meses e já compartilha momentos em viagens e encontros em família.

Quem é Mariane Heller?

Mariane Heller é nutricionista e influenciadora digital na área da saúde e bem-estar. Com milhares de seguidores nas redes sociais, ela compartilha dicas de alimentação equilibrada, rotina saudável e práticas de autocuidado. Discreta quanto à vida pessoal, ela também respondeu à publicação do namorado com a mensagem: “Eu que sou a sortuda”, acompanhada de emojis apaixonados.

A química entre os dois foi elogiada por seguidores, que rapidamente passaram a seguir o perfil de Mariane. Fãs de Duda Nagle se mostraram felizes com a novidade, desejando amor e harmonia ao casal.

Repercussão nas redes sociais

A repercussão nas redes foi quase imediata. Muitos seguidores destacaram que Duda parecia estar mais leve e feliz nas fotos, e outros mencionaram o carisma e a beleza do novo casal. “A vida é feita de recomeços. Que bom ver o Duda sorrindo assim de novo”, escreveu uma internauta. “Lindos! Que o amor seja leve e verdadeiro”, comentou outra.

Entre os famosos, celebridades como Carolina Dieckmann, Felipe Andreoli e Fernanda Gentil também deixaram mensagens positivas. A postagem já ultrapassa centenas de milhares de curtidas em menos de 24 horas.

Foco na família e no trabalho

Apesar de manter o foco na carreira, Duda Nagle nunca escondeu o quanto valoriza a vida em família. O ator costuma postar momentos ao lado da filha Zoe e mantém uma boa convivência com Sabrina Sato, com quem compartilha a criação da menina.

Com o novo relacionamento, fãs especulam que em breve veremos o casal em eventos públicos e possivelmente em projetos conjuntos nas redes sociais. Até o momento, Duda e Mariane não falaram com a imprensa, mas a exposição natural nas redes já basta para mostrar que estão vivendo uma fase especial.

Com o apoio da família, especialmente de Leda Nagle, e a boa receptividade do público, o casal promete ser um dos queridinhos nas redes sociais nos próximos meses. Afinal, quando o amor é leve e compartilhado com carinho, a torcida é sempre grande.

Chegou ao fim o casamento de Sabrina Sato, de 42 anos, e Duda Nagle, de 39. A informação foi confirmada pela Quem, nesta terça-feira (21), pela assessoria de imprensa da apresentadora e pelas redes sociais do casal. Os dois se casaram em 2016 e são pais de Zoe, de 4 anos de idade.

Horas antes, Leda Nagle, mãe de Duda, relembrou fotos do filho bebê e disse que estava sensível, sem controlar o choro. “Não sei vocês, mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é. Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez para mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa”, escreveu.

DUDA QUERIA

Após o período conturbado que Sabrina Sato e Duda Nagle enfrentaram ao longo dos últimos anos, a relação chegou ao fim. Amigos próximos ao casal garantiram à coluna LeoDias que os dois decidiram se divorciar.

A separação era um desejo de Duda Nagle após o casal vivenciar períodos conturbados. Em diversas ocasiões, os dois pareciam distantes um do outro. Segundo fontes, o ator estaria de “saco cheio” de enfrentar os mesmos problemas, recorrentemente, ao longo dos últimos anos.