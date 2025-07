Terenos acelera obras e amplia investimentos em infraestrutura e habitação – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O município de Terenos, sob a gestão do prefeito Henrique Budke, tem priorizado investimentos em infraestrutura urbana, saneamento, educação e habitação por meio do programa MS Ativo – Municipalismo. Entre as obras já concluídas estão reformas e ampliações em unidades escolares, construção de moradias e melhorias no sistema de abastecimento de água.

Durante reunião com lideranças locais, o governador Eduardo Riedel detalhou as ações prioritárias e os próximos investimentos destinados ao município, com destaque para as obras de infraestrutura e a ampliação do sistema de abastecimento em parceria com a Sanesul.

“Estamos aqui para construir soluções junto com o município, com base na escuta e no planejamento. Terenos tem papel estratégico na integração regional e merece investimentos estruturantes que gerem desenvolvimento e qualidade de vida”, afirmou o governador.

Atualmente, estão em execução a construção de uma Unidade de Saúde de Urgência, a edificação de 50 novas unidades habitacionais e a universalização do sistema de esgotamento sanitário.

O prefeito Henrique Budke apresentou ainda um plano de trabalho para os próximos anos, contemplando investimentos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e assistência social.

“A cidade caminha de forma organizada, está atraindo empresas e estamos oferecendo as condições necessárias para isso”, destacou.

Em acordo com os representantes dos legislativos municipal e estadual, Governo do Estado e Preferitura, foram priorizadas obras para a continuidade da Avenida Perimetral e a melhoria dos acessos ao município, reforçando a conectividade urbana e o escoamento da produção local.

Entre as obras previstas, estão projetos de pavimentação e drenagem, substituição de pontes e ampliação do sistema de abastecimento de água, com a instalação de novos reservatórios e redes.

A reunião contou com a participação dos deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende; dos deputados estaduais Mara Caseiro, Rinaldo Modesto, Jamilson Name, Gerson Claro e Paulo Corrêa; além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Infraestrutura e Logística – Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Alexandre Gonzaga – Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende