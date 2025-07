Semob inicia operação de novo conjunto semafórico na região do Éden – Agência de Notícias

Posted on

‘Prevenir é Proteger’ é a mensagem deste ano do Governo de Mato Grosso do Sul dentro do movimento nacional de conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A SAD (Secretaria de Estado de Administração) iniciou ontem (1º) a campanha Abril Verde, como forma de reflexão sobre as relações entre […]