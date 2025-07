São José classifica todas as equipes para os Jogos Abertos

Nei José Sant’Anna





São José dos Campos reafirmou sua hegemonia no esporte regional ao encerrar sua participação na 67ª edição dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo com números impressionantes.

Campeã antecipada, a cidade somou 371 pontos no quadro geral de pontuação e garantiu a primeira colocação com ampla vantagem sobre os demais municípios. Pindamonhangaba ficou em segundo lugar com 309 pontos, seguida por Campos do Jordão, com 181 pontos.

A competição, realizada entre os dias 3 e 13 de julho, e que teve São José como sede principal, reuniu 33 municípios em diversas modalidades esportivas. E São José fechou sua campanha neste domingo (13) com chave de ouro, conquistando mais seis troféus de campeão, com as equipes de basquete masculino e feminino, futsal masculino e feminino, além do ciclismo masculino e feminino.

Jogos Abertos



Um dos grandes feitos desta edição foi a classificação de todas as 45 equipes joseenses participantes – entre masculinas e femininas – para os Jogos Abertos do Interior, que acontecem no segundo semestre. Isso significa que todas foram campeãs ou vice-campeãs em suas respectivas modalidades, feito que não se repetia havia muitos anos.

Das 45 equipes, 32 foram campeãs e 13 ficaram com o vice-campeonato. A delegação joseense, a maior da região, foi composta por 583 pessoas entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e pessoal de apoio. Destes, foram 449 atletas (249 mulheres e 200 homens) representando 24 modalidades.

Além dessas, outras sete equipes também representarão São José nos Abertos por serem modalidades disputadas apenas nessa competição: boxe masculino e feminino, kickboxing masculino e feminino, wrestling masculino e feminino, além do supino misto. Com isso, São José terá 52 equipes nos Jogos Abertos, um número recorde.

Balanço final das equipes

Atletismo livre – Vice (masculino e feminino)

Badminton livre – Campeão (masculino e feminino)

Basquetebol sub-21 – Campeão (masculino e feminino)

Basquete 3×3 livre – Campeão (masculino e feminino)

Biribol livre – Campeão

Bocha livre – Campeão

Capoeira livre – Campeão (masculino e feminino)

Ciclismo livre – Campeão (masculino e feminino)

Damas livre – Campeão (masculino e feminino)

Futsal sub-21 – Campeão (masculino) | Feminino livre – campeão

Futebol sub-20 masculino – Campeão | Feminino livre – Vice

Ginástica Artística sub-16– Vice (masculino e feminino)

Ginástica Rítmica livre – Campeão

Handebol sub-21 – Masculino vice | Feminino campeão

Judô livre – Campeão (masculino e feminino)

Karatê livre – Campeão (masculino e feminino)

Malha livre – Vice

Natação livre – Masculino campeão | Feminino vice

Taekwondo livre – Campeão (masculino e feminino)

Tênis livre – Feminino campeão | Masculino vice

Tênis de mesa livre – Campeão (masculino e feminino)

Voleibol sub-21 – Campeão (masculino e feminino)

Vôlei de Praia livre – Vice (masculino e feminino)

Xadrez – Masculino sub-21 campeão | Feminino livre vice

Classificação Final – Top 10

São José dos Campos – 371 pontos

Pindamonhangaba – 309 pontos

Campos do Jordão – 181 pontos

Guararema – 141 pontos

Jacareí – 123 pontos

Santa Isabel – 113 pontos

Taubaté – 110 pontos

Ferraz de Vasconcelos – 103 pontos

São Sebastião – 91 pontos

Guarulhos – 85 pontos



