Justiça nega habeas-corpus e mantém prisão de Celsinho da Vila Vintém

Posted on

Por MRNews BBB25: Após eliminação de Daniele Hypolito, novo Paredão tem brother como favorito para sair A reta final do Big Brother Brasil 25 está cada vez mais intensa. Neste domingo, 6 de abril, Daniele Hypolito foi eliminada no 13º Paredão do programa com 50,37% dos votos, encerrando sua jornada marcada por disciplina, emoção e […]