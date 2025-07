IFSP abre inscrições para curso gratuito de pós-graduação “Ciência é 10!” – IFSP

Prazo vai até 29 de julho; são 150 vagas na modalidade a distância

O Campus São Paulo do IFSP está com inscrições abertas para o curso de especialização em Ensino de Ciências “Ciência é 10!”. Gratuito e ofertado na modalidade a distância, o curso é promovido em parceria com a CAPES/UAB, conforme o Edital nº 72/2025.

A formação é voltada a docentes da área de Ciências da Natureza da Educação Básica, preferencialmente em exercício na rede pública, com diploma de graduação em Ciências Exatas, Biológicas, Engenharias ou áreas afins. O objetivo é qualificar professores para aprimorar práticas pedagógicas e fortalecer o direito à aprendizagem com qualidade social.

As inscrições vão de 11 a 29 de julho de 2025 e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico, disponível aqui. A seleção será realizada por sorteio público.

Com carga horária total de 480 horas e duração prevista de até 30 meses, o curso oferece 150 vagas distribuídas entre cinco polos presenciais de apoio: Vila Cisper (SP), Guaianases – Jardim Moreno (SP), Jaú (SP), Jardim Novo Parelheiros (SP) e Santana de Parnaíba (SP), conforme estabelecido pela Errata nº 01 do edital.

O curso é totalmente gratuito e conta com reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a legislação vigente.

A aula inaugural está prevista para o dia 6 de setembro de 2025.

Dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: . O edital completo e a errata estão disponíveis no site do Campus São Paulo.