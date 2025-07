Governo realiza “Encontro de Gestores de Pessoas” com foco na modernização e inclusão no serviço público

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza, nos dias 15 e 16 de julho, o 4º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Administração (SAD), com apoio da Escolagov MS, Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos), por meio da Secretaria-Executiva de Direitos Humanos, e Tribunal de Contas de MS.

Tendências, estratégias e inovação na gestão de pessoas são temas com palestras voltadas para a transformação e modernização dos processos de gestão de pessoas, com alta performance no setor público de MS. O encontro vai oferecer uma perspectiva abrangente aos servidores públicos, que atuam na área de gestão de pessoas, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. As inscrições seguem abertas até esta segunda-feira (14), pelo portal da Escola de Governo de MS (clique aqui e se inscreva).

Uma novidade de 2025, o encontro também abre inscrições para estudantes universitários, com o objetivo de fomentar a inovação e visão estratégica de gestão pública em futuros profissionais. O evento integra o programa de Gestão de Pessoas para o Futuro do Governo do Estado, com foco na capacitação dos servidores e a modernização da Administração Pública em gestão de pessoas.

O encontro terá palestras com especialistas de renome nacional, abordando temas como inovação, comunicação, saúde mental, neuroliderança, combate ao assédio no ambiente de trabalho, gestão estratégica de pessoas, modernização da Administração Pública, liderança e políticas públicas de equidade étnico-racial e de gênero.

Para o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, o evento marca mais um passo na consolidação de uma gestão pública eficiente, voltada para as pessoas. “Estamos reunindo experiências e especialistas que apontam caminhos para uma gestão mais eficiente, empática e conectada com a realidade social. É um encontro com propósito, construído para inspirar o futuro da Administração Pública moderna e com propósito em solucionar os desafios do serviço público e melhorar as entregas para a população”, pontua Felini.

A programação inclui nomes como o historiador e escritor Leandro Karnal, que encerrará o encontro com a palestra “Gestão com Pessoas”, além da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que tratará de equidade de gênero e raça. A jornalista Valéria Almeida (TV Globo), o especialista em neuroliderança Rafael Nunes, a doutora em Direito Administrativo e professora da FGV, Vera Monteiro, e o pesquisador em inovação Genesson Honorato também estão entre os palestrantes.

De acordo com a superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SAD, Léa Ribeiro, a proposta do evento é provocar reflexões e oferecer ferramentas práticas para os gestores que lidam com pessoas no setor público. “Acreditamos que a transformação do serviço público começa pelas pessoas. Criar espaços de escuta, formação e troca entre os profissionais de gestão é fortalecer as bases da Administração Pública com inteligência, sensibilidade e propósito”, afirmou.

A realização conta ainda com apoio da Escolagov, TCE-MS, Assomasul, Cassems, Unisaúde e Movimento Pessoas à Frente, grupo que fomenta o estudo e desenvolvimento de políticas para a modernização do Estado.

Para o secretário-executivo de Direitos Humanos, Ben-Hur Ferreira, a parceria reforça o compromisso do Estado com uma cultura pública voltada à dignidade e à diversidade. “Falar de gestão de pessoas é também falar de justiça e inclusão. A construção de políticas públicas eficazes começa pelo fortalecimento dos valores humanos, de diversidade e de fomento à inovação por meio da pluralidade nas instituições.”

Além das palestras, o evento conta com espaços de interação, atrações culturais e ações de cuidado com os servidores. A organização envolve ainda apoio da Escolagov, TCE-MS, Assomossul, Cassems, Unisaúde e Movimento Pessoas à Frente.

Laiana Horing Nantes, Comunicação SAD

Foto: Saul Schramm (arquivo)