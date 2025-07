Emissão de diplomas de graduação passa a ser exclusivamente digital no Sistema Federal de Ensino – IFSP

Posted on

Paula Paz Fundo Social de Solidariedade As Lojas Solidárias foram criadas pelo Fundo Social de Solidariedade para tornar mais acessíveis à população os produtos arrecadados ao longo do ano, incluindo roupas para adultos e crianças, calçados, brinquedos e acessórios para toda a família. No decorrer de 2023, 4.994 pessoas visitaram as 38 Lojas Solidárias, […]