Por MRNews



Duda Nagle assume novo romance com Mariane Heller e reação da mãe surpreende fãs

Na última quinta-feira (10), Duda Nagle pegou os seguidores de surpresa ao publicar em seu perfil oficial do Instagram as primeiras fotos com sua nova namorada, a nutricionista Mariane Heller. Na legenda da imagem, o ator foi direto e romântico: “Muita sorte”, em referência ao novo relacionamento. A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de curtidas e comentários, tanto de fãs quanto de famosos.

O que mais chamou atenção, no entanto, foi a reação da mãe do ator, a jornalista Leda Nagle, nos comentários. Sempre discreta quanto à vida pessoal do filho, Leda quebrou o silêncio com uma mensagem breve, porém significativa. “Lindos! Toda felicidade do mundo pra vocês!”, escreveu ela, seguida de corações vermelhos. O gesto foi imediatamente notado pelos internautas, que elogiaram a postura acolhedora e o apoio ao novo casal.

Nova fase após separação

A oficialização do novo romance marca uma nova fase na vida de Duda, que ficou solteiro em 2023 após o fim do relacionamento com a atriz Sabrina Sato, com quem tem uma filha, Zoe. A separação, apesar de bastante comentada na época, foi conduzida com maturidade e respeito mútuo, segundo ambos relataram à imprensa.

SPBC começa com debates sobre territórios, ciência e desenvolvimento

Rio de Janeiro forma a primeira turma de professor indígena

Desde então, o ator vinha mantendo a vida pessoal mais reservada, até que decidiu tornar público o relacionamento com Mariane. Segundo pessoas próximas, o casal está junto há alguns meses e já compartilha momentos em viagens e encontros em família.

Quem é Mariane Heller?

Mariane Heller é nutricionista e influenciadora digital na área da saúde e bem-estar. Com milhares de seguidores nas redes sociais, ela compartilha dicas de alimentação equilibrada, rotina saudável e práticas de autocuidado. Discreta quanto à vida pessoal, ela também respondeu à publicação do namorado com a mensagem: “Eu que sou a sortuda”, acompanhada de emojis apaixonados.

A química entre os dois foi elogiada por seguidores, que rapidamente passaram a seguir o perfil de Mariane. Fãs de Duda Nagle se mostraram felizes com a novidade, desejando amor e harmonia ao casal.

Repercussão nas redes sociais

A repercussão nas redes foi quase imediata. Muitos seguidores destacaram que Duda parecia estar mais leve e feliz nas fotos, e outros mencionaram o carisma e a beleza do novo casal. “A vida é feita de recomeços. Que bom ver o Duda sorrindo assim de novo”, escreveu uma internauta. “Lindos! Que o amor seja leve e verdadeiro”, comentou outra.

Parque Cavernas do Peruaçu é reconhecido como patrimônio da Unesco

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 46 milhões

Entre os famosos, celebridades como Carolina Dieckmann, Felipe Andreoli e Fernanda Gentil também deixaram mensagens positivas. A postagem já ultrapassa centenas de milhares de curtidas em menos de 24 horas.

Foco na família e no trabalho

Apesar de manter o foco na carreira, Duda Nagle nunca escondeu o quanto valoriza a vida em família. O ator costuma postar momentos ao lado da filha Zoe e mantém uma boa convivência com Sabrina Sato, com quem compartilha a criação da menina.

Com o novo relacionamento, fãs especulam que em breve veremos o casal em eventos públicos e possivelmente em projetos conjuntos nas redes sociais. Até o momento, Duda e Mariane não falaram com a imprensa, mas a exposição natural nas redes já basta para mostrar que estão vivendo uma fase especial.

Com o apoio da família, especialmente de Leda Nagle, e a boa receptividade do público, o casal promete ser um dos queridinhos nas redes sociais nos próximos meses. Afinal, quando o amor é leve e compartilhado com carinho, a torcida é sempre grande.

Chegou ao fim o casamento de Sabrina Sato, de 42 anos, e Duda Nagle, de 39. A informação foi confirmada pela Quem, nesta terça-feira (21), pela assessoria de imprensa da apresentadora e pelas redes sociais do casal. Os dois se casaram em 2016 e são pais de Zoe, de 4 anos de idade.

Horas antes, Leda Nagle, mãe de Duda, relembrou fotos do filho bebê e disse que estava sensível, sem controlar o choro. “Não sei vocês, mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é. Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez para mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa”, escreveu.

DUDA QUERIA

Após o período conturbado que Sabrina Sato e Duda Nagle enfrentaram ao longo dos últimos anos, a relação chegou ao fim. Amigos próximos ao casal garantiram à coluna LeoDias que os dois decidiram se divorciar.

A separação era um desejo de Duda Nagle após o casal vivenciar períodos conturbados. Em diversas ocasiões, os dois pareciam distantes um do outro. Segundo fontes, o ator estaria de “saco cheio” de enfrentar os mesmos problemas, recorrentemente, ao longo dos últimos anos.