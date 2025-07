Coordenadoria LGBT sedia encontros psicológicos para mulheres lésbicas cis ou trans

Nos meses de julho e agosto, durante todas as segundas-feiras, a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, numa parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sediará um trabalho psicológico voltado para mulheres lésbicas cis ou trans. A participação é aberta e acontecerá das 9h às 10h30.

Para o coordenador da Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho, todas as atividades que envolvem o diálogo e uma escuta humanizada é importante para a comunidade LGBTQIAPNB+. “Trabalhamos com uma população que requer uma escuta especial e direcionada. O suporte psicológico, feito de diversas maneiras, se faz muito necessário para a saúde mental desta comunidade”, disse.

Os encontros serão facilitados pela psicóloga Renata Visani, aluna do Mestrado Profissional em Psicologia Clínica na UFPB. Ela pesquisa sobre a maneira de como as mulheres lésbicas vivenciam suas sexualidades em diversos contextos e a relação com o feminino.

“Os encontros têm o objetivo de criar um ambiente em que as mulheres cis ou trans se sintam confortáveis para compartilhar suas vivências e histórias, através também de algumas oficinas criativas”, explicou Renata. Relações familiares, trabalho, relacionamentos amorosos, descoberta da orientação sexual, autoimagem devem ser alguns dos temas abordados nos encontros.

A coordenadora da equipe psicológica da Coordenadoria, Thamara Bernardino, acrescentou que o desenvolvimento de grupos específicos é fundamental para o fortalecimento da causa como um todo.

“São momentos que possibilitam que as mulheres possam compartilhar suas vivências comuns, elas reconheçam suas histórias, se fortaleçam na sua autoestima. Então é uma ferramenta poderosa contra os desafios que a comunidade precisa enfrentar. A Coordenadoria vai ser sempre esse espaço de acolhimento e de apoio emocional”, enfatizou.

As mulheres lésbicas cis ou trans que queiram participar do grupo devem entrar em contato com o WhatsApp (83) 98692-5672 ou (83) 98730-8036. A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT se situa no Parque Solon de Lucena, 216, Centro de João Pessoa