City Tour explora história do centro de São José

A Prefeitura de São José dos Campos promove no próximo sábado (19) mais uma edição gratuita do programa City Tour, que desta vez terá como tema o Centro Histórico da cidade.

O passeio cultural guiado é voltado a moradores e turistas interessados em conhecer mais sobre a história, a arquitetura e os espaços simbólicos da região central.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia anterior ao passeio, sexta-feira (18), pela Central 156 (via site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail [email protected]. As vagas são limitadas.

Roteiro especial

Com acompanhamento de guias de turismo, o percurso inclui locais emblemáticos da cidade, como a Igreja Matriz São José, com sua arquitetura centenária, o Banhado, paisagem símbolo da cidade, e os prédios históricos que ajudam a contar a evolução urbana do município.

O passeio passa também pelo Mercado Municipal, onde os visitantes podem apreciar a cultura popular e sabores típicos, além de conhecer o Museu de Arte Sacra, o Calçadão da Rua 7 de Setembro, a Biblioteca Municipal, a Praça Cônego Lima, a tradicional Escola Olímpio Catão e a movimentada Praça Afonso Pena.

A programação contempla ainda o Museu Municipal, o histórico Museu da Igreja São Benedito e o Largo São Miguel, fechando o circuito com um mergulho nas raízes religiosas, culturais e sociais da cidade.



