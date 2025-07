Agência Minas Gerais | Sinal digital da Rede Minas chega à Viçosa, nesta segunda-feira (14/7)

As transmissões analógicas de TV aberta, no Brasil, terminaram em 30/6, com exceção do Rio Grande do Sul. A Rede Minas acompanhou o processo de modernização e digitalizou mais de 70% das cidades no estado. Agora é a vez de Viçosa na Zona da Mata, que é o mais novo município com sinal de qualidade da emissora pública mineira, em parceria com a TV Viçosa.

O lançamento é nesta segunda-feira (14/7), em cerimônia transmitida ao vivo, no Jornal Minas 1ª edição, às 12h30, direto da cidade da Zona da Mata.

O evento acontece no estande da Fundação de Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi), no Centro de Vivência da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A instituição é a mantenedora da TV Viçosa e Rádio Universitária FM 100,7, parceiras da Rede Minas.

Participam diversas autoridades, entre elas o diretor de Programação e Transmissão da Fratevi, Jonathan Fagundes, e o presidente da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), que gerencia a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, Gustavo Mendicino. A cerimônia integra a programação da 95ª edição da Semana do Fazendeiro, evento promovido pela UFV.

Sessão de cinema

A chegada do sinal digital é festejada, também, na terça-feira (15/7), às 18h. Direto da 95ª edição da Semana do Fazendeiro, acontece a Mostra Itinerante Minasplay.

Em uma grande tenda, uma telona vai exibir os filmes Fi de quem?, de Karla Vaniely; Canastra, o queijo de ouro, de Guilherme Reis; e Salve-me quem puder!, de Rodrigo R. Guimarães. O evento acontece no gramado em frente ao prédio Fábio Ribeiro Gomes, no campus da UFV. A iniciativa é da EMC, gestora da plataforma de streaming Minasplay.