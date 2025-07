Por MRNews



Taís Araújo se manifesta após episódio com Humberto Carrão e menciona Lázaro Ramos: “Meu marido também sofre”

A atriz Taís Araújo usou suas redes sociais nesta quinta-feira (10) para comentar com bom humor o episódio envolvendo o colega de elenco Humberto Carrão, com quem divide cenas na novela Vale Tudo, da TV Globo. O momento de descontração aconteceu nos bastidores da produção e foi registrado em vídeo, no qual ambos aparecem dando risada de uma situação curiosa que ganhou repercussão entre os fãs.

Em tom leve, Taís aproveitou para destacar a parceria com Carrão e mencionou seu marido, o também ator Lázaro Ramos, fazendo uma analogia divertida. “Acontece com o Humberto, mas meu marido também sofre… com meus surtos de gravação e risadas fora de hora”, brincou a artista, arrancando gargalhadas dos seguidores.

Bastidores com leveza

No vídeo publicado no Instagram, Taís aparece ao lado de Humberto Carrão em um camarim da Globo, enquanto ambos se preparam para entrar em cena. A atriz não revelou detalhes do motivo da brincadeira, mas deixou claro que se tratava de um momento descontraído após dias intensos de trabalho. “A gente trabalha com emoção, mas também com gargalhada. E isso aqui é um privilégio”, disse ela, sorrindo.

Apátrida por 30 anos, ativista encontrou amor e liberdade no Brasil

Justiça nega habeas-corpus e mantém prisão de Celsinho da Vila Vintém

Nos comentários, o público elogiou a boa sintonia entre os atores e destacou o bom humor de Taís. “Amo a energia de vocês”, escreveu uma internauta. “A risada da Taís contagia, parece até que a gente tá no set com eles”, comentou outro.

Menção a Lázaro Ramos

Ainda no post, Taís aproveitou para citar Lázaro Ramos, seu parceiro de longa data na vida pessoal e em diversos projetos profissionais. “Se eu dou trabalho pro Carrão, imagina pro Lázaro em casa. Ele deveria receber um prêmio por me aguentar nas crises e nos surtos criativos. Mas ele entende. Ator entende ator”, disse Taís, arrancando elogios pela sinceridade e carisma.

Lázaro, por sua vez, também interagiu com a publicação. Nos comentários, ele respondeu com bom humor: “Eu que lute”. A troca carinhosa entre os dois recebeu milhares de curtidas em poucos minutos, reforçando o carinho do público pelo casal.

Fãs reagem

A manifestação de Taís não passou despercebida pelos fãs, que logo se mobilizaram para comentar o episódio. Muitos destacaram a leveza com que a atriz leva a rotina intensa das gravações. “Ela é maravilhosa. A gente precisa de mais artistas assim, que não perdem a alegria”, comentou uma seguidora. Outro fã brincou: “Taís é o tipo de pessoa que dá vontade de chamar pra tomar um café e rir da vida”.

Inscrições do CNU 2025 podem ser pagas via PagTesouro

Pais que trabalhavam no lixão lutam por vida digna para os filhos

Novela Vale Tudo

Atualmente, Taís Araújo integra o elenco do remake de Vale Tudo, interpretando a personagem Raquel. Já Humberto Carrão vive Afonso, envolvido em uma trama densa que mexe com os nervos do público. A novela das nove tem sido um dos principais sucessos da Globo, com alta audiência e forte engajamento nas redes sociais.

Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados e recheados de momentos que, mesmo não indo ao ar, mostram o quanto o clima nos estúdios é leve e colaborativo. A presença de figuras como Taís Araújo e Humberto Carrão contribui para esse ambiente acolhedor e cheio de bom humor.

Tags: Taís Araújo, Humberto Carrão, Lázaro Ramos, Vale Tudo, TV Globo, famosos, novelas.

Duda Nagle assume novo romance com Mariane Heller e reação da mãe surpreende fãs

Na última quinta-feira (10), Duda Nagle pegou os seguidores de surpresa ao publicar em seu perfil oficial do Instagram as primeiras fotos com sua nova namorada, a nutricionista Mariane Heller. Na legenda da imagem, o ator foi direto e romântico: “Muita sorte”, em referência ao novo relacionamento. A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de curtidas e comentários, tanto de fãs quanto de famosos.

O que mais chamou atenção, no entanto, foi a reação da mãe do ator, a jornalista Leda Nagle, nos comentários. Sempre discreta quanto à vida pessoal do filho, Leda quebrou o silêncio com uma mensagem breve, porém significativa. “Lindos! Toda felicidade do mundo pra vocês!”, escreveu ela, seguida de corações vermelhos. O gesto foi imediatamente notado pelos internautas, que elogiaram a postura acolhedora e o apoio ao novo casal.

Nova fase após separação

A oficialização do novo romance marca uma nova fase na vida de Duda, que ficou solteiro em 2023 após o fim do relacionamento com a atriz Sabrina Sato, com quem tem uma filha, Zoe. A separação, apesar de bastante comentada na época, foi conduzida com maturidade e respeito mútuo, segundo ambos relataram à imprensa.

Desde então, o ator vinha mantendo a vida pessoal mais reservada, até que decidiu tornar público o relacionamento com Mariane. Segundo pessoas próximas, o casal está junto há alguns meses e já compartilha momentos em viagens e encontros em família.

Quem é Mariane Heller?

Mariane Heller é nutricionista e influenciadora digital na área da saúde e bem-estar. Com milhares de seguidores nas redes sociais, ela compartilha dicas de alimentação equilibrada, rotina saudável e práticas de autocuidado. Discreta quanto à vida pessoal, ela também respondeu à publicação do namorado com a mensagem: “Eu que sou a sortuda”, acompanhada de emojis apaixonados.

A química entre os dois foi elogiada por seguidores, que rapidamente passaram a seguir o perfil de Mariane. Fãs de Duda Nagle se mostraram felizes com a novidade, desejando amor e harmonia ao casal.

Repercussão nas redes sociais

A repercussão nas redes foi quase imediata. Muitos seguidores destacaram que Duda parecia estar mais leve e feliz nas fotos, e outros mencionaram o carisma e a beleza do novo casal. “A vida é feita de recomeços. Que bom ver o Duda sorrindo assim de novo”, escreveu uma internauta. “Lindos! Que o amor seja leve e verdadeiro”, comentou outra.

Entre os famosos, celebridades como Carolina Dieckmann, Felipe Andreoli e Fernanda Gentil também deixaram mensagens positivas. A postagem já ultrapassa centenas de milhares de curtidas em menos de 24 horas.

Foco na família e no trabalho

Apesar de manter o foco na carreira, Duda Nagle nunca escondeu o quanto valoriza a vida em família. O ator costuma postar momentos ao lado da filha Zoe e mantém uma boa convivência com Sabrina Sato, com quem compartilha a criação da menina.

Com o novo relacionamento, fãs especulam que em breve veremos o casal em eventos públicos e possivelmente em projetos conjuntos nas redes sociais. Até o momento, Duda e Mariane não falaram com a imprensa, mas a exposição natural nas redes já basta para mostrar que estão vivendo uma fase especial.

Com o apoio da família, especialmente de Leda Nagle, e a boa receptividade do público, o casal promete ser um dos queridinhos nas redes sociais nos próximos meses. Afinal, quando o amor é leve e compartilhado com carinho, a torcida é sempre grande.

Chegou ao fim o casamento de Sabrina Sato, de 42 anos, e Duda Nagle, de 39. A informação foi confirmada pela Quem, nesta terça-feira (21), pela assessoria de imprensa da apresentadora e pelas redes sociais do casal. Os dois se casaram em 2016 e são pais de Zoe, de 4 anos de idade.

Horas antes, Leda Nagle, mãe de Duda, relembrou fotos do filho bebê e disse que estava sensível, sem controlar o choro. “Não sei vocês, mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é. Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez para mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa”, escreveu.

DUDA QUERIA

Após o período conturbado que Sabrina Sato e Duda Nagle enfrentaram ao longo dos últimos anos, a relação chegou ao fim. Amigos próximos ao casal garantiram à coluna LeoDias que os dois decidiram se divorciar.

A separação era um desejo de Duda Nagle após o casal vivenciar períodos conturbados. Em diversas ocasiões, os dois pareciam distantes um do outro. Segundo fontes, o ator estaria de “saco cheio” de enfrentar os mesmos problemas, recorrentemente, ao longo dos últimos anos.