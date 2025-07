São José leva mais 7 troféus no penúltimo dia dos Regionais

Lucas Lemes





O sábado (12) foi mais um dia de conquistas para São José dos Campos nos 67º Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Com vitórias importantes, destaques individuais e por equipes, a maior cidade do Vale do Paraíba foi representada novamente nos pódios, de modalidades olímpicas como ginástica, karatê e ciclismo, que ampliou sua liderança e reafirmou o favoritismo já consolidado com o título antecipado da competição.

No Ginásio do Sesi, em Pindamonhangaba, o time de ginástica artística de São José dos Campos terminou com o vice-campeonato masculino e feminino. No masculino, Enzo Kalan Pereira Fernandes foi o principal destaque ao conquistar cinco medalhas de ouro (cavalo com alças, argolas, paralelas, salto e individual geral) e uma de prata (solo). Também subiram ao pódio Diego Ribeiro da Silva, prata nas argolas, e Arthur Sebastião Oliveira de Almeida, prata na barra fixa. A equipe masculina conquistou o segundo lugar geral por equipes.

No feminino, Yasmim Gabrieli Paiva Gomes ficou com a prata no solo, enquanto Louise da Silva Queiroz levou o bronze no individual geral. A equipe feminina também alcançou o vice-campeonato por equipes.

Balanço da modalidade:

12 medalhas (6 ouros, 5 pratas e 1 bronze)

2 troféus de vice-campeonato (masculino e feminino por equipes)

Destaques individuais: Enzo Kalan Pereira Fernandes, Diego Ribeiro da Silva, Arthur Sebastião Oliveira de Almeida, Yasmim Gabrieli Paiva Gomes e Louise da Silva Queiroz

Karatê domina o tatame

No Centro Esportivo do Jardim Morumbi, região sul da cidade, a equipe de karatê de São José dos Campos teve uma atuação impecável, com 18 medalhas de ouro e 3 de bronze, liderando com folga o quadro da modalidade no masculino e no feminino.

No feminino, Thayane Nesi Teixeira venceu o kata individual e o kata por equipes, ao lado de Sabrina Zeferino Pereira e Carolaini Zeferino Pereira. As três também subiram ao lugar mais alto do pódio no kumite por equipes, com reforço de Roseane de Oliveira Pereira e Camila Kuranaga da Rosa. Nos combates individuais, foram campeãs Juliana Bragança Oliveira (até 50kg), Carolaini Zeferino Pereira (-61kg), Sabrina Zeferino Pereira (-68kg), Roseane de Oliveira Pereira (+68kg) e Isabela Rodrigues dos Santos (absoluto).

No masculino, Dyun Thiago Kimura foi campeão do kata individual e liderou a equipe campeã ao lado de Christian Pontes Tavares, Gabriel Kenji Hara e Gustavo Bosqueti Guimarães. No kumite individual, foram campeões Edemilson Gutz dos Santos (até 60kg), Gabriel Hardy Souza (-67kg) e Filipe Medeiros Gomes (-84kg). A equipe de kumite masculino, composta também por Marco Antonio Leite, Adam Rosa Ramos, Alisson Bruno Santana e Lucas da Silva Neves, garantiu o ouro.

Balanço da modalidade:

21 medalhas (18 ouros, 3 bronzes)

Títulos gerais no masculino e feminino

Destaques individuais: Thayane Nesi Teixeira, Sabrina Zeferino Pereira, Carolaini Zeferino Pereira, Isabela Rodrigues dos Santos, Dyun Thiago Kimura, Edemilson Gutz dos Santos, Gabriel Hardy Souza e Filipe Medeiros Gomes

Mais pódios nas areias e nas quadras

No vôlei de praia, São José dos Campos conquistou a medalha de prata nas categorias feminina e masculina, ambas após confrontos equilibrados contra Pindamonhangaba.

Na bocha livre, São José dos Campos ficou com o vice-campeonato ao ser superada por Caçapava pelo placar de 2 a 0.

Nas quadras, o futsal masculino venceu Guararema, 4 a 0, na semifinal e garantiu vaga na decisão contra Guarulhos. O time feminino também avançou à final após golear Monteiro Lobato por 5 a 0, e enfrenta Santa Isabel pelo título dos Jogos Regionais.

O basquete masculino sub-21 também segue em busca do ouro, após uma vitória por 94 a 34 sobre São Sebastião na semifinal. A final será neste domingo (13), contra Guarulhos.

As finais do futsal e do basquete, além da prova de resistência no ciclismo, encerram neste domingo (13) os Jogos Regionais. Com o título geral já assegurado de forma antecipada, a cidade caminha para o feito inédito nos Jogos Regionais: classificar todas as suas equipes nas modalidades para os Jogos Abertos do Interior.

Ciclismo: mais medalhas

O ciclismo também trouxe conquistas importantes. Na prova de critério por pontos feminino, Carolina Bilato conquistou a medalha de prata e Liara Assunção ficou com o bronze. Com os resultados, São José lidera a classificação parcial feminina da modalidade e ocupa a terceira colocação no masculino. A próxima disputa será neste domingo (13), com a prova de resistência.

Programação último dia

Ciclismo – Prova de Resistência Individual

Local: Via Oeste (próximo ao Colinas Shopping)

8h – Concentração

Logo após – Início da Prova de Resistência Individual

Basquete – Complexo Esportivo Teatrão

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7330 – Vila Industrial

8h – Masculino SUB-21 (Disputa 3º lugar):

São Sebastião x Pindamonhangaba

9h – Feminino SUB-21 (Final):

São José dos Campos x São Sebastião

12h – Masculino SUB-21 (Final):

São José dos Campos x Guarulhos

Cerimonial de Encerramento na sequência

Futsal – Centro Poliesportivo “José Adailson Vieira Pinto” (Altos de Santana)

Endereço: Av. Alto do Rio Doce, 801

9h – Feminino Livre (Final):

São José dos Campos x Santa Isabel

10h15 – Feminino SUB-21 (Final):

Pindamonhangaba x Taubaté

11h30 – Masculino SUB-21 (Final):

Guarulhos x São José dos Campos

Futsal – Centro Esportivo “Mário Weiss” (Vale do Sol)

Endereço: Praça Bahia de São Salvador, 342

9h – Feminino SUB-21 (Disputa 3º lugar):

São Sebastião x Caieiras

10h15 – Feminino Livre (Disputa 3º lugar):

Monteiro Lobato x Campos do Jordão

11h30 – Masculino SUB-21 (Disputa 3º lugar):

Arujá x Guararema



