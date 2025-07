Samba na Gamboa e Mônica Salmaso prestam tributo para A Divina Elizeth

Por MRNews



Na semana em que a saudosa Elizeth Cardoso completaria 105 anos, no dia 16 de julho, o Samba na Gamboa apresenta uma edição especial. A produção da TV Brasil recorda A Divina neste domingo (13), às 13h, com a cantora Mônica Salmaso, que tem um show só com o repertório da artista. Teresa Cristina homenageia a estrela considerada uma das maiores cantoras da música popular brasileira.

Convidada e anfitriã lembram da interpretação marcante da musa e destacam sua importância no cenário nacional. Mônica Salmaso fala sobre o espetáculo “Senhora das Canções” e entoa na atração original da emissora pública, com Teresa Cristina, alguns dos clássicos que marcaram a obra de Elizeth Cardoso.

Elas soltam a voz para entoar sucessos como Barracão, Luz Negra, Seresteiro, Sei Lá, Mangueira, Depois de Tanto Amor, Violão Vadio, A Mentira Acaba e Janelas Abertas, músicas de grandes nomes do cancioneiro do país que embalaram a trajetória da talentosa intérprete. Elizeth Cardoso faleceu aos 69 anos, em 1990, no Rio de Janeiro.

Legado como referência

Considerada a maior cantora do país em sua época, Elizeth Cardoso fez a ponte entre a tradição das cantoras do rádio e os movimentos que modernizaram a música brasileira, como a Bossa Nova e a geração dos Festivais. Admirada com diversos apelidos elogiosos no seu tempo, como “A Magnífica” e “A Enluarada”, a Divina tinha muitas cantoras que eram suas fãs.

Mônica Salmaso comenta a dimensão da homenageada na história da música nacional.

“Elizeth Cardoso é, para mim, a Ella Fitzgerald da canção brasileira. Atravessou dos anos 1950 até a década de 1980, passou pelo rádio e televisão. Tinha um trânsito por incríveis compositores, com autenticidade e sempre curiosa em observar o que acontecia”, opina.

A convidada também fala sobre o modo de performar de Elizeth Cardoso em suas apresentações. “A voz e o jeito de cantar fazia parecer tudo fácil”, define Mônica Salmaso. “Eu acho difícil um cantor não se apaixonar pelo trabalho da Elizeth e entender seu legado como um norte. É uma escola mesmo”, completa ao recordar a discografia da cantora que teve dezenas de álbuns lançados na carreira.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.