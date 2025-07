Prefeitura reforça que imunização é prioridade no cuidado das crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância da imunização e a manutenção desse cuidado, que é ofertado com horário ampliado para toda a população pessoense e turistas que visitam a cidade nesse período de férias escolares. Essa assistência preventiva tem o objetivo de garantir a proteção das crianças e evitar o retorno de doenças já controladas.

Além da conscientização sobre a importância da imunização desde os primeiros meses de vida, a Prefeitura da Capital paraibana também disponibiliza pontos de vacinação com horários estendidos, até as 21h, facilitando o acesso da população que não pode comparecer durante o horário comercial.

“Temos mantido um diálogo contínuo, sempre alertando sobre a importância da vacinação, que é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças graves como sarampo, poliomielite, coqueluche, meningite, gripe e Covid-19. A vacinação protege não só a criança, mas também toda a comunidade, especialmente os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades”, reforçou o chefe da Seção de Imunização da Secretaria de Saúde, Fernando Virgolino.

Manter o cartão de vacina e caderneta atualizados são essenciais para evitar a reintrodução de doenças como poliomielite e sarampo, que já foram eliminadas do Brasil, mas ainda circulam em outros países. “Viajar sem estar vacinado pode contribuir para o transporte e disseminação de doenças imunopreveníveis entre regiões, portanto, independente da faixa etária, é importante estar com o documento em dia, com a garantia de um cuidado de saúde coletiva”, alertou o coordenador.

Na palma da mão – Para pessoas acamadas – restritas ao leito, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza assistência com vacinação domiciliar, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, sendo uma forma rápida e segura de realizar o agendamento. O aplicativo está disponível para Androide e IOS e no portal www.joaopessoa.pb.gov.br ou na plataforma Prefeitura Conectada.

Ao se cadastrar e acessar a plataforma, basta acessar o menu categorias, clique em saúde. Em seguida clique no item vacina, em seguida ‘vacinação domiciliar – acamados’, basta preencher os dados solicitados e aguardar o contato para o agendamento da visita do profissional de saúde.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).