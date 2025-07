Prefeitura de Sorocaba realiza I Conferência Municipal de Políticas para Mulheres dia 19 de julho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), realiza, no dia 19 de julho, das 8h às 15h, na Universidade Paulista (Unip), a I Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. A inscrição é gratuita e já pode ser feita pelo link: https://tinyurl.com/conferenciamunicipalmulheres.

O encontro tem como objetivo discutir políticas que atendam o público feminino na cidade. Com a participação das integrantes do CMDM e da equipe da Semul, as presentes poderão colaborar na articulação de ações que promovam melhorias em diversas áreas, como na inserção ou recolocação da mulher no mercado de trabalho, no empreendedorismo feminino, segurança e rede de proteção, além de apoio às iniciativas ligadas à cultura e à educação para as mulheres.

Durante o evento, as equipes receberão doações de pacotes de absorventes íntimos, que serão posteriormente doados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“É muito importante realizar esse tipo de ação em uma cidade tão grande como Sorocaba. As mulheres devem ocupar espaços que discutam seus direitos em todas as áreas, por isso, esperamos que o encontro tenha enorme participação das sorocabanas, que contarão com um ambiente acolhedor e de escuta ativa a todas as necessidades”, ressalta a secretária da Semul, Rosângela Perecini.

A Unip está localizada na Avenida Independência, 210, no Éden. A Secretaria da Mulher está sediada na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista. Mais informações pelo telefone (15) 3238-2100 ou e-mail: [email protected].