Pesquisa do Procon-MS mostra leve oscilação nos preços de combustíveis em julho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Pesquisa comparativa do Procon Mato Grosso do Sul mostra que o preço dos combustíveis em Campo Grande apresentou leve oscilação, comparando os meses de junho e julho. Os dados foram coletados nesta semana em 23 postos, localizados em diferentes regiões da Capital.

O preço médio da gasolina comum registrou queda de 0,17% no período, o que na prática significou um centavo a menos por litro. Para pagamentos em dinheiro ou débito, o valor baixou de R$ 5,82 para R$ 5,81. Na modalidade crédito, recuou de R$ 5,98 para R$ 5,97.

No caso do etanol comum, o preço teve uma leve queda: 0,26% no pagamento à vista, passando de R$ 3,84 para R$ 3,83, e 1% no crédito, caindo de R$ 4,01 para R$ 3,97.

O diesel S500 comum teve seu valor elevado em 1,03% para pagamentos em dinheiro ou débito, passando de R$ 5,85 para R$ 5,91. Para quem utiliza cartão de crédito, o preço subiu 1,01%, de R$ 5,94 para R$ 6,00.

Já o diesel S10 aditivado registrou um acréscimo de 0,84% nas transações com dinheiro ou débito. O preço médio desse combustível foi de R$ 5,97 em junho para R$ 6,02 em julho.

O Gás Natural Veicular (GNV), por sua vez, teve seu preço elevado em 0,65%. O valor do metro cúbico passou a ser de R$ 4,63, em comparação com os R$ 4,60 do mês anterior, mantendo-se o mesmo em todas as formas de pagamento.

A pesquisa também revelou que a região do Imbirussu foi a que praticou os preços médios mais elevados em julho. Diante dessas oscilações, o Procon Mato Grosso do Sul ressalta a importância do planejamento financeiro por parte dos consumidores e sugere, sempre que possível, o pagamento à vista como medida de economia.

Os dados do levantamento completo, detalhados por posto e região, estão disponíveis no site oficial da instituição vinculada à SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos): www.procon.ms.gov.br.

Serviço

Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Julho: https://tinyurl.com/mrxmpnc3

Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Comparativo Junho/Julho: https://tinyurl.com/bde5pzvn

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil