Nova etapa do Morar Carioca alcança 224 famílias na comunidade do Aço – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura entregou 48 novos apartamentos mobiliados nos blocos 1, 2 e 3. Foto: Marcos de Paula

A transformação urbana da comunidade do Aço, em Santa Cruz, deu mais um passo importante neste domingo (13/07). A Prefeitura do Rio entregou 48 novos apartamentos mobiliados nos blocos 1, 2 e 3, da Quadra G, beneficiando diretamente famílias que viviam em situação de vulnerabilidade.

Coordenado pela Rio-Urbe, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, o projeto já contabiliza 224 famílias contempladas com moradias dignas e estruturadas.

– É claro que a gente cuida da cidade toda, mas a gente tem de ter um olhar especial pra quem precisa mais. É por isso que na comunidade do Aço, a gente bate no peito e diz: é o maior projeto de urbanização da cidade do Rio de Janeiro -, orgulha-se o vice-prefeito, Eduardo Cavaliere.

O vice-prefeito não disfarçou a satisfação ao conhecer uma das unidades entregues neste domingo, o apartamento de Mariza Batista, de 47 anos e há 21 morando na comunidade do Aço. Ao lado de Mariza, ele destacou a importância da obra.

– É uma história linda, que comove a gente, como a de tantas famílias aqui da comunidade do Aço, que esperaram até 60 anos e hoje estamos entregando apartamentos mobiliados, com mesa de jantar, geladeira, quartos. E não para por aqui, tem mais lotes e apartamentos para a gente entregar pela frente. Mais histórias para transformar na comunidade do Aço.

Radiante, Mariza Batista demonstrava gratidão pela conquista. Mãe de sete filhos, afirmou que o novo apartamento é um sonho realizado.

– Eu tô feliz por mim e por todos os meus vizinhos. Somos todos uma grande família aqui. Toda a comunidade. Estamos emocionados e vamos ter vida nova -, afirmou.

Os novos moradores se juntam aos que já ocupam as unidades dos blocos 1 ao 11, na Quadra F, totalizando 14 blocos habitados. As habitações, entregues totalmente mobiliadas, representam mais que um teto: são o marco de uma nova fase na vida dessas famílias, agora com acesso à infraestrutura urbana, segurança e qualidade de vida.

Presidente da Rio-Urbe, Maria Fernanda Cebrian afirmou que é muito gratificante entregar essas unidades para uma população que, há mais de 50 anos, vive em condições improvisadas.

– Hoje estamos entregando três blocos e outros 11 já foram entregues. No total, serão 36 blocos que vão beneficiar 540 famílias -, explicou Maria Fernanda.

A inauguração reforça o avanço do Morar Carioca do Aço, um dos maiores projetos habitacionais em curso na cidade, que prevê a construção de 704 apartamentos distribuídos em 44 edifícios. Com cerca de 50 metros quadrados, cada unidade conta com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, varanda e área de serviço. Os prédios têm quatro andares e abrigam 16 apartamentos cada. Todos os térreos são adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao final, cerca de quatro mil pessoas serão beneficiadas.

Também estiveram presentes à entrega das unidades o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, o secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes, o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, e o subprefeito da Zona Oeste III, Ednelson de Lima.

Investimento em moradia e urbanização

O projeto, que soma investimentos de mais de R$240 milhões, não se limita à construção das unidades habitacionais. A proposta é promover uma verdadeira reestruturação urbana em uma área de 195 mil metros quadrados, com obras de infraestrutura, mobilidade e serviços.

Entre as melhorias em andamento estão a requalificação da Rua São Gomário, em um trecho de 1,1 km até a Avenida Cesário de Melo, e a execução de 70 mil metros quadrados de vias pavimentadas, 2,2 quilômetros de ciclovias, 720 pontos de iluminação pública, nove quilômetros de redes de esgoto com estação elevatória e 10 quilômetros de redes de abastecimento de água.

Outro destaque é o novo reservatório de água com capacidade para 3,5 milhões de litros, já em operação. A estrutura abastece os apartamentos e reforça o fornecimento hídrico para toda a comunidade.

Qualidade de vida como prioridade

O programa também prevê uma área de lazer com 28 mil metros quadrados, que está em construção para oferecer esporte, cultura e convivência. O espaço vai contar com praças, quadras, pista de skate, academia ao ar livre, parques infantis, palco para eventos e áreas verdes. Um conjunto de ações voltado não apenas à moradia, mas ao bem-estar e à inclusão social.

A comunidade do Aço segue em plena transformação. Com obras em ritmo acelerado e novas entregas previstas, o projeto está consolidando um novo padrão de urbanização e cidadania para milhares de famílias da Zona Oeste.