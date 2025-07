Liesa abre vendas de ingressos de arquibancadas para o carnaval

Por MRNews



Quem deseja garantir um lugar na arquibancada especial nos três dias de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro, poderá comprar o ingresso a partir deste domingo (13), na plataforma oficial de vendas da Ticketmaster.

Para adquirir o ingresso, com preços a partir de R$ 200, sendo R$ 100 a meia, basta acessar o site do Rio Carnaval, clicar em Arquibancadas e acessar a plataforma de vendas. Em seguida, é só escolher o setor desejado e seguir os passos presentes na tela.

Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos por dia de desfile, sendo apenas uma meia-entrada. Todas as modalidades de vendas serão exclusivamente online.

Nessa etapa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa) disponibilizou cerca de 80% dos ingressos de arquibancadas especiais, em todos os setores comercializados diretamente. Os demais 20% foram vendidos por meio do Ingresso Sambista e do Passaporte Rio Carnaval, em março, e da pré-venda exclusiva para clientes do Mercado Pago, o banco digital oficial do Rio Carnaval 2026, até sexta-feira (11).

O Rio Carnaval 2026 acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com as seis primeiras colocadas retornando ao Sambódromo no dia 21 para festejar no Sábado das Campeãs.

As escolas de samba do Grupo Especial têm definidos, por sorteio, o dia e posição que vão desfilar nos três dias, na Marquês de Sapucaí:

Domingo, 15 de fevereiro

Acadêmicos de Niterói

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Mangueira

Segunda-feira, 16 de fevereiro

Mocidade Independente

Beija-Flor

Viradouro

Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17 de fevereiro