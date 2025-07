Guarda Municipal inaugura base da Equipe Lúdica da Ronda Escolar em Anchieta – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Neste ano, a Ronda Escolar já realizou mais de 400 ações em toda a cidade – Divulgação

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) inaugurou, nesta quinta-feira (10/7), o espaço que servirá de base estratégica para a Equipe de Atividades Lúdicas da Ronda Escolar (GRE) na Escola Municipal Paraíba, em Anchieta. A equipe também recebeu um novo veículo caracterizado e abriu a Mini Cidade do Trânsito, que será utilizada nas ações de conscientização.

Neste ano, a Ronda Escolar já realizou mais de 400 ações em toda a cidade. Os guardas municipais que compõem a equipe visitam as escolas e realizam as ações lúdicas com recursos audiovisuais para passar mensagens de conscientização. Entre os temas estão “Convivência sem Violência” e “Segurança no Trânsito”. Além disso, o trabalho tem um viés preventivo para a identificação de abusos ou violências com as crianças.

– Para nós é muito gratificante integrar a rede de proteção das crianças do nosso município com a Ronda Escolar. Esse trabalho foi pioneiro entre as Guardas do Brasil e é realizado há mais de 25 anos, com as equipes de patrulheiros e também com as ações socioeducativas, que são realizadas pelas equipes de palestras e atividades lúdicas. A Equipe Lúdica está recebendo uma base própria pela primeira vez e isso com certeza vai potencializar ainda mais o trabalho realizado pelos nossos guardas – destacou o comandante da GM, Ricardo Soares.

O Grupamento de Ronda Escolar (GRE) foi criado no dia 11 de novembro de 1998, com 34 guardas e seis veículos para dar proteção às escolas da rede municipal de ensino. Na ocasião, o GRE começou a atuar em 125 unidades escolares, com a missão sócio-educativa de realizar palestras preventivas sobre sexualidade, drogas e importância da família. Atualmente, o grupamento dá suporte a todas as Escolas da Rede Municipal, que é considerada a maior da América Latina.

A Mini Cidade do Trânsito

A Ronda Escolar também inaugurou a Mini Cidade de Trânsito, que será utilizada nas atividades voltadas para a Educação para o Trânsito e Segurança Viária nas escolas. As crianças aprendem sobre as regras de trânsito de forma prática e divertida. As mini cidades são projetadas para simular um ambiente urbano, com ruas, semáforos, faixas de pedestres e outros elementos do trânsito, permitindo que as crianças vivenciem situações reais e aprendam sobre segurança viária, seja a pé, de bicicleta, patinetes ou em pequenos veículos.

Esse tipo de trabalho é importante porque as crianças também estão inseridas no sistema de trânsito da cidade, quando atravessam rua com seus responsáveis ou sozinhas; andam de transporte público ou particular, onde há necessidade de uso de acessórios de segurança, como as cadeirinhas ou cinto de segurança e precisam estar preparadas para agir de forma segura. Além disso, a familiarização com as normas e regras de trânsito ajuda a espalhar a cultura de ordenamento e respeito também para os pais e responsáveis.