GCM recolhe dois veículos irregulares em fiscalização de bar no Parque São Bento  – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recolheu dois veículos irregulares no Parque São Bento, Zona Norte da cidade, devido a irregularidades administrativas. Os casos ocorreram durante ação de fiscalização de agentes da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), às 21h de sábado (12), para checar denúncia de perturbação de sossego em um bar.

Ambos os carros, um Gol e um Chevette foram abordados próximos a um bar que era objeto de fiscalização. Embora o estabelecimento estivesse fechado, havia muita gente em frente, que se dispersou após a chegada da GCM. Os condutores de ambos os veículos tinham 17 anos de idade, ou seja, não eram habilitados, e foram autuados. Os carros ainda estavam com som alto e licenciamento atrasado, e receberam multa em decorrência dessas infrações, antes de serem guinchados para o pátio de apreensões.

A operação de fiscalização ocorreu também em outros pontos da cidade, sendo que, ao todo, 19 estabelecimentos foram vistoriados. Cinco deles tiveram notificação por falta de alvará, sendo um no Jardim Nathália, um em Aparecidinha e outro em Brigadeiro Tobias. Quanto aos outros dois, um no Jardim Bonsucesso ainda foi notificado por obstrução de calçada, e um no Jardim J.S. Carvalho, por poluição sonora.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), a Seplan e as autoridades policiais contam sempre com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).