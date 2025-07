Flamengo vence São Paulo por 2 a 0 no retorno do Brasileiro

Após um longa pausa para a realização da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Campeonato Brasileiro voltou neste sábado (12). E o primeiro confronto da competição colocou frente a frente Flamengo e São Paulo no gramado do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado final foi uma vitória de 2 a 0 do Rubro-Negro da Gávea, que, assim, permanece na liderança da classificação com 27 pontos conquistados.

Na partida, que contou com a transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o time comandado pelo técnico Filipe Luís dominou desde os primeiros minutos. Porém, o placar só foi aberto aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Luiz Araújo deu um chute de curva, com muita categoria, que morreu no ângulo do goleiro Rafael.

O Flamengo continuou melhor no confronto e conseguiu chegar ao segundo já nos acréscimos da etapa final. Luiz Araújo acertou chute perigoso, Rafael defendeu parcialmente e Wallace Yan, que havia acabado de entrar, não perdoou.

Vitória do Glorioso

Outro representante do Rio de Janeiro que venceu neste sábado no Brasileiro foi o Botafogo, que superou o Vasco por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esta vitória deixou a equipe de General Severiano com 21 pontos conquistados, na 6ª colocação da classificação. Já o Cruzmaltino permanece com 13 pontos, na 14ª posição.

VITÓRIA NO CLÁSSICO! 🔥🌟 NA CASA DO #MAIORDETODOSOSTEMPOS, BOTAFOGO SE IMPÕE E VENCE O VASCO DA GAMA POR 2 A O PELO CAMPEONATO BRASILEIRO! OS GOLS ALVINEGROS FORAM MARCADOS POR ARTHUR CABRAL E NATHAN FERNANDES! BOOOOORRRRRRRRRAAAAAAA!!!! 🤩💪🏽 #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/EjvAr6UiTA — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 12, 2025

Na estreia do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo venceu graças a gols de Nathan Fernandes e de Arthur Cabral.