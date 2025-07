Comlurb promove operação integrada de serviços na Zona Norte neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb promove neste sábado (12/7), a partir das 7h, uma grande operação integrada de limpeza e serviços na Zona Norte, nos bairros do Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Rocha, entre as ruas 24 de Maio e Marechal Rondon. A ação vai mobilizar 80 garis, além de fiscais, que vão atuar com apoio de diversos equipamentos, entre eles: um trator capinadeira para remoção de mato junto aos meios-fios; uma pá mecânica para remoção de entulho e bens inservíveis descartados irregularmente; quatro caminhões basculantes; um caminhão compactador; duas pipas d’água, dez sopradores e 15 roçadeiras portáteis.

Serão realizados diversos serviços além da remoção de resíduos, como: varrição, roçada da vegetação, capina, limpeza de ralos, limpeza hidráulica com água de reuso, raspagem de postes e remoção de propaganda irregular. Como reforço à coleta de lixo, a Comlurb instalou contêineres de 1.200 litros nos cinco bairros atendidos. A medida faz parte da estratégia da companhia para incentivar o descarte correto de resíduos sólidos. Atualmente, já são cerca de 7 mil contêineres instalados em toda a cidade. A Comlurb reforça a importância da colaboração da população no descarte correto do seu lixo.