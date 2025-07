Através da Secitec, Prefeitura transforma João Pessoa com serviços de tecnologia, educação e cultura

Em um mundo cada vez mais conectado, onde a informação circula em tempo real e as tecnologias moldam a vida urbana, Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), disponibiliza para a população serviços que tem tornado a Secretaria protagonista de uma revolução silenciosa, mas poderosa: a que coloca a inovação a serviço das pessoas.

E um dos serviços mais solicitados da Secitec é o Programa Qualifica João Pessoa, iniciado em 2021, com o objetivo de democratizar o acesso à educação e aumentar a empregabilidade, alinhando as capacitações às demandas do mercado de trabalho. O programa hoje oferece 78 cursos. Desde dezembro de 2021, ano de sua criação, realizou 69.261 matrículas. Em 2025, até agora, a média de 2.300 inscrições. De 2021 até este ano foram emitidos um total de 38.695 certificados. Este ano, até o momento, a média de 2.000 concluintes.

A estudante, Jamile Lima, comentou que foi surpreendida de forma positiva pelo programa. “Estou indicando para todo mundo agora”, disse. O que mais chamou atenção dela foi a plataforma e a metodologia. “Percebo que elas foram pensadas especialmente para o ensino a distância e isso faz com que a gente consiga aprender e absorver o conteúdo, porque a plataforma é fácil de usar, e os professores utilizam diversos recursos para passar o conhecimento: vídeos, textos, imagens, etc”, acrescentou Jamile Lima, que participou do curso de Finanças Pessoais e Melhoria Contínua.

Ana Vasconcelos, aluna do curso Boas Práticas e Manipulação de Alimentos, comentou que no início teve uma certa dificuldade. “Mas, entrei em contato com a comunicação da Secitec, que rapidamente me encaminhou para coordenação pedagógica do programa e no mesmo dia comecei a assistir as aulas”, comentou. Já o estudante Leonardo Oliveira, do curso de Programação, contou que o segredo para concluir o curso online “é ter disciplina e realizar todas as atividades em tempo hábil”.

As aulas são totalmente gratuitas e o programa permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, conciliando os estudos com suas rotinas. A chefe da Divisão Técnico Pedagógico da Secitec, Yaponira Santos Pereira da Silva, explicou que os cursos do Programa Qualifica João Pessoa são uma iniciativa importante para a sociedade, pois, proporcionam qualificação profissional em diversas áreas, como educação, negócios, saúde e tecnologia.

“Esses cursos são essenciais por aumentar a inclusão social, desenvolver habilidades e promover o desenvolvimento local. Essa iniciativa é um exemplo de como a educação a distância pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e econômico”, comentou Yaponira Santos Pereira da Silva.

A plataforma dos cursos é intuitiva, responsiva e proporciona que o usuário possa realizar o curso no seu próprio ritmo. Para acessar basta clicar no link https://ead.secitecjp.com.br/login/index.php, inserir o seu email, criar uma senha. Caso tenha dúvida e seja o seu primeiro acesso, logo abaixo, tem um tutorial ensinando como proceder. É importante esclarecer que não existe prazo fixo para inscrições, que seguem disponíveis enquanto houver vagas.

Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos – Outro serviço da Secitec é o Observatório de Dados e Recondicionamento, um sistema de monitoramento de indicadores locais de educação, ciência e inovação. Além disso, o Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos garante o reaproveitamento de computadores e eletrônicos descartados, promovendo sustentabilidade e inclusão digital.

O coordenador de Suporte Tecnológico, Sidcley Fernandes Albuquerque, explicou que a Secitec dispõe de um banco de peças, resultante da reutilização de componentes eletrônicos retirados dos equipamentos obsoletos e inoperantes, recebidos do programa destinação correta de resíduos. Os equipamentos obsoletos são doados por diversas instituições públicas e privadas. Este ano o setor recebeu doação de material da UFPB/ TRT 13ª Região, IBGE, Junta Comercial, Hostdime e de entregas espontâneas realizadas pela população nos pontos de entrega voluntária, que estão localizadas no Parque Arruda Câmara, no Parque Parahyba (Bessa) e da sede da Secite, em Água Fria.

Segundo o coordenador, em 2024, foram coletados 4.800 quilogramas de resíduos, sendo reutilizados 1.200 quilogramas, recondicionados 35 desktops e notebooks, três impressoras, 25 monitores, 10 estabilizadores, e cinco roteadores. Parte dos equipamentos recondicionados foi doada para algumas instituições, a exemplo da Associação Mulheres do Bem, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, Presídio Sílvio Porto, e Procon-JP.

Cultura e tecnologia – No campo da cultura, o projeto Viva o Centro com Música levou 297 apresentações musicais gratuitas ao Centro Histórico de João Pessoa. Realizadas em espaços como o Centro Cultural São Francisco e a Academia Paraibana de Letras, as apresentações — que incluíram música de câmara, canto lírico e jazz — já atraíram mais de 2.800 espectadores. A iniciativa ainda serviu como laboratório para testar o uso de software livre e equipamentos acessíveis na montagem de sistemas de sonorização e gravação ao vivo.