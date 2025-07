Alunos da Rede Municipal embarcam para Salvador para representar a Paraíba na RoboCup 2025

As equipes de alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa embarcaram neste sábado (12) para Salvador (BA), onde representam a Paraíba na RoboCup 2025, o maior evento mundial de Robótica e Inteligência Artificial, que acontece de 15 a 21 de julho. Os estudantes selecionados saíram do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde se despediram dos pais e não esconderam a emoção e ansiedade.

Entre os alunos está Vinícius Gabriel, de 8 anos, que começou a participar do projeto de Robótica no ano passado. A mãe dele, Samara Cristina Mendes da Silva, compartilhou a emoção de ver o filho novamente em uma competição nacional. “Vinícius participa da Robótica desde o ano passado, quando tinha só 7 anos. Hoje, com 8, está indo para sua segunda viagem, e isso tem sido uma experiência única para ele – e para nós também. Ele viaja sozinho, com a equipe, e isso exige muito da gente como pais, mas ao mesmo tempo nos enche de orgulho”.

Samara destacou ainda que a Robótica mudou muito o desenvolvimento do filho – na criatividade, na forma como ele se comunica, no jeito dele trabalhar em equipe. “Essa nova viagem representa mais uma descoberta, mais uma etapa importante para o futuro dele. A tecnologia é o futuro e ver o Vinícius trilhando esse caminho é emocionante”, concluiu.

Anna Júlya Araújo de Oliveira tem 12 anos, é estudante da Escola Santa Ângela, que fica no bairro do Cristo, cursa o sétimo ano e também faz parte da equipe. Ela destacou que achou interessante ter uma aula extracurricular onde pudesse criar algo. “Eu já participei de dois projetos. Me ajuda no aprendizado, aprendi coisas sobre Matemática na aula de Robótica. A viagem vai ser ótima, eu tô super animada!”, concluiu.

Trabalho contínuo – A participação dos alunos da Rede Municipal de João Pessoa é resultado do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), que vem investindo na formação tecnológica dos estudantes desde a infância, por meio de projetos de Robótica Educacional.

Ao todo, são quatro equipes de alunos da Rede Municipal participando da RoboCup 2025, com dois alunos cada, um total de oito estudantes, de quatro escolas diferentes. Essas quatro equipes, que viajam acompanhadas dos Mediadores Tecnológicos de cada uma (são quatro) e três professores da coordenação pedagógica do Departamento de Informática Escolar da Sedec, conquistaram o direito de participar do evento, considerando as suas respectivas Menções Honrosas na Mostra Nacional de Robótica 2024, realizado em Goiânia-GO do ano passado, passando assim da etapa Nacional para etapa Mundial.

O diretor do Departamento de Informática Escolar da Sedec, Elisson Abreu, destacou a importância da Robótica Educacional no desenvolvimento de habilidades essenciais para o presente e o futuro. “Questões como raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e pensamento computacional são trabalhadas nas aulas. O prefeito Cícero Lucena investiu e equipou 100 escolas e creches da Rede Municipal com kits Lego Educacional, considerados dos melhores do mundo. Nós estamos muito felizes com o feito inédito da participação simultânea de quatro equipes da Rede Municipal de João Pessoa na RoboCup 2025, marcando um avanço significativo na educação pública da Capital”, disse.