Agência Minas Gerais | Professores da rede estadual podem se inscrever em curso gratuito de educação socioemocional

Estão abertas, até o dia 4/8, as inscrições para o curso de extensão gratuito em Educação Socioemocional, voltado a professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais. A formação é ofertada na modalidade a distância (EaD), com carga horária total de 120 horas, e as vagas são limitadas.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), por meio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, e o Instituto Ânima. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site do Instituto Ânima, neste link.

O curso foi estruturado em três módulos de 40 horas cada, com atividades síncronas, como painéis com especialistas, e atividades assíncronas, por meio da plataforma ULife, sistema de gestão acadêmica do Ânima Educação.

A proposta é apoiar o trabalho docente diante dos desafios crescentes do ambiente escolar, com foco no bem-estar emocional, nas relações interpessoais e no fortalecimento da aprendizagem.

“A proposta é fortalecer a atuação docente por meio do desenvolvimento de experiências socioemocionais e da construção de práticas pedagógicas que promovam relações saudáveis e escuta qualificada. Os conteúdos são aplicáveis ao cotidiano das escolas”, destaca a superintendente da Escola de Formação da SEE/MG, Graziela Trindade.

Temas abordados e módulos

A formação contempla temas fundamentais como autorregulação, tomada de decisão, saúde mental, protagonismo juvenil, clima escolar e relações interpessoais. O objetivo é oferecer suporte aos educadores na construção de um ambiente escolar mais acolhedor, colaborativo e propício ao aprendizado.

No primeiro módulo, os participantes irão explorar a relação entre cognição, emoção e o processo de ensino-aprendizagem. O segundo módulo será dedicado ao protagonismo juvenil e à criação de um clima escolar positivo. Já o módulo final abordará a aprendizagem socioemocional, consolidando estratégias para lidar com os diferentes contextos e realidades vividas nas escolas.

A formação em Educação Socioemocional faz parte da jornada formativa contínua promovida pela SEE/MG, reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral dos profissionais da educação e dos estudantes da rede estadual.