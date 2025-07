Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura heliponto no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Na manhã desta sexta-feira (11/7), o Governo de Minas participou da cerimonial de inauguração do heliponto e as novas instalações da Unidade Professora Doutora Maria Cristina Silva no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba. As obras representam um importante marco na expansão da rede de atendimento em urgência e emergência e na formação de profissionais da saúde na região.

Com investimento de R$ 8,7 milhões repassados por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e a UFTM, a construção da unidade integra o Programa de Apoio às Universidades Federais, criado para fomentar a integração entre ensino superior e políticas públicas estaduais.

“A entrega desta obra é investimento direto em vidas, em ciência e no fortalecimento da nossa rede pública de saúde e educação. Com iniciativas como essa, aproximamos ainda mais as universidades das necessidades da população, gerando impacto real nas regiões atendidas”, afirmou o secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga.

Nova estrutura

O novo prédio possui cerca de 3.670 m² de área construída, com ambientes destinados ao acolhimento de pacientes, salas de assistência social e psicologia, laboratórios de análises clínicas e anatomia patológica, além de espaços de simulação realística e desenvolvimento de habilidades para formação médica e multiprofissional.

Localizado no topo do edifício, o heliponto será utilizado para pousos e decolagens de aeronaves de resgate, como o helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros, contribuindo para o transporte rápido de pacientes em estado grave atendidos em Uberaba e em outros 26 municípios da região.

A edificação também abrigará atividades de internato, estágios supervisionados e programas de residência médica, consolidando a integração entre ensino, serviço e assistência no HC-UFTM, que integra a Rede Ebserh, vinculada ao Ministério da Educação.

Outros investimentos

Além do heliponto e da nova unidade, a UFTM também firmou outros dois convênios com o Governo de Minas, voltados ao monitoramento de dados energéticos e à implantação de sistemas fotovoltaicos, totalizando mais de R$ 10,9 milhões em investimentos.

Desde a criação do programa estadual, já foram destinados R$ 337 milhões a universidades públicas federais com sede em Minas Gerais, consolidando uma política inédita de valorização da pesquisa, da inovação e da educação superior.