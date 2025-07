Agência Minas Gerais | Governador participa de feira de agronegócios em Três Corações

Relacionadas



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou da terceira edição da Feira Agrotrês, em Três Corações, no Sul do estado, nesta sexta-feira (11/7). Ele conheceu estandes e produtores do agronegócio. De forma remota, o chefe do Executivo mineiro discursou na abertura do evento, na quinta-feira (10/7).

A feira ocorre entre os dias 10 e 12/7, no Parque de Exposições do município. Promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, a feira se consolida como um importante ponto de encontro para empresários, produtores e profissionais do agronegócio.

Durante o evento, que reúne empresas e especialistas ligados às cadeias produtivas do estado, o governador esteve com produtores de grãos, café, leite e frutas, dentre outros importantes motores do setor em Minas Gerais.

“Esta feira é muito relevante para a região. É o momento do agro se modernizar, trocar ideias, mostrar aquilo que tem feito. É a atividade que mais tem crescido em Minas Gerais na nossa gestão. Queremos deixar claro para o produtor rural que o Governo do Estado está ao lado dele”, destacou Romeu Zema.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG



Centro de Excelência do Café

Mais cedo, governador esteve no Centro de Excelência do Café, em Varginha, onde conversou com representantes de sindicatos de produtores rurais, cooperativas e lideranças da cidade do Sul do estado.

Varginha tem forte atuação agropecuária, com destaque para o café, cultivado em cerca de 400 propriedades e colocando o município na 27ª posição estadual. Em 2023, a produção agrícola total foi de 33,2 mil toneladas, gerando R$ 389,7 milhões. Na região também se destacam milho, soja e uva.

Inaugurado em outubro de 2023, o Centro de Excelência em Cafeicultura (CEC) reúne ensino, pesquisa e cursos para fortalecer a cafeicultura nacional. É a terceira unidade da série criada pela CNA e Sistema Faemg Senar, em uma área de 5,1 mil metros quadrados, incluindo salas de aula e laboratórios especializados