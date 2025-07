Turismo, cultura e geração de empregos de João Pessoa são destaques na 1ª edição da revista Nordeste S/A

João Pessoa é o grande destaque da 1ª edição da revista Nordeste S/A publicada, nesta sexta-feira (11), pelo Grupo RDM. O periódico começa sua história descrevendo a capital paraibana como ‘a nova estrela do turismo brasileiro’. As belezas naturais e o crescimento planejado da cidade têm conquistado pessoas do todo o Brasil e isso não passou despercebido pela editoria geral da revista.

“João Pessoa foi escolhida como ponto de partida simbólico e editorial dessa jornada. Com sua riqueza histórica, crescimento planejado e um ambiente fértil para a inovação e o turismo, a cidade representa bem o espírito da Nordeste S/A: uma síntese de tradição e modernidade, com os pés fincados na cultura e os olhos voltados para o futuro”, escreve a editora geral Hulda Rode no editorial.

A reportagem de capa ocupa quatro páginas e está assinada pela jornalista Andréia Sversut. Ela estampa as belas praias, a gastronomia, os prédios históricos e os projetos inovadores implantados pela gestão do prefeito Cícero Lucena que têm transformado a capital da Paraíba no melhor lugar para investir e viver.

“A capital paraibana não se destaca apenas pela beleza, mas por uma estratégia de promoção robusta e uma capacidade crescente de atrair grandes eventos. A captação de congressos, grandes shows e iniciativas como o Imagineland, um evento de cultura pop e inovação, atraem os olhos do mundo para a cidade”, relata a repórter.

Na reportagem, o prefeito Cícero Lucena comemora o aumento de turistas. “Estamos vendo o fruto de um trabalho contínuo. Quem não conhece, quer conhecer. Quem conhece, quer voltar. E quem volta, muitas vezes decide ficar. E devido a esse crescimento, estamos trabalhando constantemente para a melhoria do sistema público como um todo, que deve beneficiar turistas e população local”.

Investimento – O secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, também celebra o destaque reconhecendo que os resultados são fruto de muito trabalho. “Temos investido em infraestrutura, qualificação profissional, promoção do destino e na valorização das nossas riquezas naturais, culturais e históricas. João Pessoa tem se consolidado como um destino cada vez mais desejado, com uma identidade própria que encanta quem nos visita”, destaca.

“O futuro é ainda mais promissor. Continuaremos trabalhando para garantir que esse crescimento seja sustentável, inclusivo e gere ainda mais oportunidades para a nossa população. João Pessoa está pronta para brilhar cada vez mais no cenário nacional e internacional”, acrescenta Vitor Hugo.