Secretaria Municipal de Saúde lança, na Cinelândia, a Blitz da Prevenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O objetivo é alcançar uma parcela da população sem acesso à informação. Crédito: Edu Kapps/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou na sexta-feira (11/07), na Cinelândia, a Blitz da Prevenção. Trata-se da primeira ação externa da Coordenação de Ações de Prevenção em Saúde, órgão recentemente criado pela SMS, com o objetivo de alcançar uma parcela da população sem acesso à informação, ampliando a cultura da prevenção.

– Prevenção é um dos pilares da saúde pública. É sempre melhor, menos traumático para o usuário e menos custoso para o serviço público evitar a doença do que tratá-la. Com esse trabalho, queremos conscientizar e ampliar a cultura da prevenção na população carioca e nas pessoas que passam pela cidade, a trabalho ou a passeio -, diz o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Segundo Carlos Tufvesson, coordenador do projeto, o objetivo é reafirmar que a prevenção é a melhor forma de evitar uma doença:

– Vamos dar visibilidade a boas práticas de saúde. Nossa meta é, em pouco tempo – mas com muita ação – tornar a Blitz da Prevenção uma ação reconhecida por cariocas e turistas.

Andressa Roberto, de 50 anos, estava vindo de um compromisso no Centro da cidade, no início da tarde desta sexta-feira, e resolveu colocar a saúde em dia:

– Eu estava passando hoje pelo Centro e vi a ação acontecendo aqui na Cinelândia. É bom para quem fica sem tempo, às vezes enrolando para ir no posto de saúde, e aí encontra uma ação dessas na rua, já otimiza o tempo. Fiz testagem e tomei a vacina da gripe.

Nesta primeira edição, a ação terá continuidade em outros três dias do mês de julho, com abordagem de diferentes temas como tabagismo, prevenção às ISTs e, com o apoio da VanBora!, vacinação e prescrição para retirada de PReP (profilaxia pré-exposição) nas unidades de saúde.

– O foco da S/CPS é estar presente onde as pessoas estão, estimulando, motivando e alertando a importância de atitudes possíveis e autocuidado para a saúde. Motivar as pessoas que têm direito à Atenção Primária em Saúde, com orientações sobre como acessar -, explica Tufvesson, que pretende incluir a Blitz no calendário da cidade, de forma pontual, em alguns dias da semana escolhidos previamente.

Serviço:

BLITZ DA PREVENÇÃO

12 de julho, sábado – Samba da Rua do Senado – 17h às 20h

13 de julho, domingo – Feira da Glória – 13h às 17h

16 de julho, quarta – Cinelândia – 13h às 17h