São José conquista 12º título dos Regionais de forma antecipada

São José dos Campos conquistou de forma antecipada, nesta sexta-feira (11), o 12º título consecutivo de campeã dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que compreende os municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e parte do Alto Tietê.

A três dias do encerramento da 67ª edição da competição, São José não pode mais ser alcançada pela segunda colocada, Pindamonhangaba, sobretudo após os resultados desta sexta-feira, com mais três troféus de campeão e um de vice conquistados pela delegação joseense.

O ouro veio com as equipes de damas feminino e masculino livre e de xadrez masculino sub-21. A prata foi conquistada no xadrez feminino livre. As duas modalidades foram disputadas em Ferraz de Vasconcelos.

Os 4 pódios desta sexta garantem mais 34 pontos na pontuação geral de São José, que serão somados aos 231 já conquistados pelas demais modalidades encerradas, de acordo com o boletim oficial divulgado na noite de quinta-feira (10). Na classificação Pinda aparecia em segundo com 177. Um novo boletim com a pontuação parcial será divulgado no final da noite desta sexta.

Das modalidades já encerradas, São José foi campeã ou vice em todas. Desta forma, elas já estão com a classificação garantida para os Jogos Abertos do Interior, que deverão acontecer em Ribeirão Preto, neste segundo semestre, em data ainda não definida.

A equipe de xadrez masculino sub-21 e feminino livre: campeão e vice em Ferraz

Balanço joseense

Até o momento conquistaram o ouro para São José as equipes de vôlei masculino e feminino sub-21; badminton masculino e feminino livre; biribol; basquete 3×3 masculino e feminino; capoeira masculino e feminino; ginástica rítmica; handebol feminino sub-21; judô masculino e feminino livre; natação masculino livre; taekwondo masculino e feminino livre; tênis masculino e feminino livre; tênis de mesa masculino e feminino livre, futebol masculino sub-20, damas masculino e feminino livre e xadrez masculino sub-21.

As equipes que levaram a prata até o momento foram as de futebol feminino livre; malha; handebol masculino sub-21, natação feminino livre, atletismo masculino e feminino livre e xadrez feminino livre.

Ainda continuam as disputas de futsal, basquete, vôlei de praia, ciclismo, karatê e ginástica artística. O ginásio do Teatrão, na Vila Industrial, receberá as finais do basquete feminino e masculino sub-21, a partir das 10h, e na sequência ocorre o cerimonial de encerramento, com a entrega do troféu principal para São José dos Campos, o município campeão.



