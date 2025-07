Revelando SP é principal atração da programação de aniversário

Avelino Israel





O Revelando SP 2025 acontecerá entre os dias 24 e 27 de julho, no Parque da Cidade, e será uma das principais atrações da programação de aniversário dos 258 anos de São José dos Campos. Considerado o maior festival de valorização das culturas tradicionais do estado de São Paulo, o evento é gratuito.

Para o primeiro dia do festival está confirmada a presença da dupla Cezar & Paulinho e para o encerramento o cantor Renato Teixeira & Orquestra Joseense. O evento contará, ainda, com shows da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol e um encontro de Congadas e Moçambiques. A programação completa será divulgada em breve.

A dupla Cezar & Paulinho | Foto: Divulgação

O festival é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em conjunto com a Prefeitura de São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“São José dos Campos reafirma seu papel como parceira estratégica do Revelando SP. Ao receber mais uma edição do festival, fortalece sua vocação para celebrar as culturas tradicionais e ampliar o alcance dessa política pública que valoriza o que o estado tem de mais genuíno”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Perfis

Renato Teixeira, que passou parte da infância no interior do estado e chegou a morar em Taubaté, no Vale do Paraíba. De família de músicos e neto de um professor muito ligado à literatura, não encontrou outro caminho senão este que o levou a unir as duas coisas: poesia e música.

Neste projeto com a Orquestra Joseense – mantida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo para a formação de jovens artistas –, o cantor homenageia o município e consolida seu sonho de divulgar e difundir o espírito do caipirismo valeparaibano.

A dupla Cezar & Paulinho também traduz a força da música de raiz e o vínculo com o interior paulista, com mais de cinco décadas de estrada. Os irmãos ficaram conhecidos em 1981 com a faixa Noite Maravilhosa, que deu título ao terceiro álbum da dupla.

Ainda nos anos 80, seguiram repetindo o sucesso e lançando discos, com canções memoráveis, como Eu e Meu Pai, O Feijão e a Flor, Viajante Solitário e Você é Tudo que eu Pedi a Deus, entre outras. Ao todo, a dupla coleciona 29 álbuns e cinco DVDs.

Sobre o festival

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, o Revelando SP, programa de salvaguarda da cultura tradicional paulista da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista.

Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, é uma festa gratuita que reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional.

O encontro destaca os talentos locais, promovendo suas obras e facilitando a conexão com o público e investidores, e promove ainda a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.

Serviço:

Parque da Cidade

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



