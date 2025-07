Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta segunda-feira (14)

Posted on

Sheila Faria Secretaria de Saúde O Hospital Municipal realizou nesta quarta-feira (27) o segundo Curso de Gestante do ano, organizado pelo Ambulatório da Mulher. O curso aconteceu no anfiteatro do Hospital Municipal para 32 gestantes e acompanhantes, com o objetivo de preparar as famílias com informações importantes para o desenvolvimento do bebê e o […]