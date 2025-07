– Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Nas edições anteriores, mais de 3.000 participantes aproveitaram as atividades voltadas para a inclusão social e a vida comunitária – Divulgação A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), inicia mais uma Colônia de Férias para os usuários dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPDs), durante […]