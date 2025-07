Prefeitura de Sorocaba e projeto “Oficina dos Sonhos” abrem inscrições para curso gratuito de Design com Metal – Agência de Notícias

O projeto “Oficina dos Sonhos” está com inscrições abertas para curso gratuito de Design com Metal que seguem até o dia 27 de julho. O curso é uma parceria com a empresa White Martins e conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) e da ETEC “Rubens de Faria e Souza”.

A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e realização do Instituto São Paulo de Arte e Cultura. O projeto prevê as disciplinas de Introdução à soldagem, Design de objetos em metal, Soldagem com oxiacetileno, Soldagem MIG, Soldagem TIG e Projeto final.

O curso pretende preparar profissionais para o mercado de trabalho, prontos para ingressar em empresas ou começar o seu próprio negócio. As vagas são limitadas e os interessados serão selecionados de acordo com a conclusão ou matrícula em escola pública, e inscrição no CadÚnico.

As aulas terão início no dia 4 de agosto, com encontros às segundas, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, totalizando 196 horas de curso, que será realizado na Etec “Rubens de Farias e Souza”, localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 190, no Jardim Vergueiro.

Para se inscrever, basta acessar o link: https://oficinadossonhos.art.br/sorocaba/. Os selecionados serão informados no dia 31 de julho por e-mail, WhatsApp ou redes sociais.