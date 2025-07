Prefeitura de Sorocaba dá início às obras de pavimentação de rua no Parque Campolim – Agência de Notícias

Fotos: Cintia Avanzi/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo) e da Secretaria de Mobilidade (Semob), deu início, nesta sexta-feira (11), às obras de pavimentação da Rua Amália Ayala Perez, localizada no Parque Campolim, Zona Sul da cidade.

“É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Quando assumimos o governo municipal, a Rua Augusto Lippel era de terra e não tinha calçada. Nós falamos que iríamos tirar isso do papel e conseguimos. Agora damos início à interligação da Rua Amália Ayala Perez, que vai melhorar a fluidez e trazer ainda mais segurança a todos nesta região da cidade”, enfatizou o prefeito Rodrigo Manga.

A iniciativa é viabilizada em parceria com a iniciativa privada, mediante medida compensatória da Construtora Planeta, sob a supervisão da Serpo, com o intuito de promover ainda mais fluidez viária na região. O trabalho, executado pela MGT Bolina Engenharia, teve início com a limpeza da área.

“Fico muito feliz de estar aqui para o início de uma obra de ligação viária tão importante, que vai ajudar no escoamento do tráfego dessa região. Agradeço a parceria com a Construtora Planeta. Essas medidas mitigadoras dão resultados importantes para a mobilidade urbana”, destacou o secretário da Semob, Carlos Eduardo Paschoini.

As obras, que têm autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), abrangem cerca de 2.225 metros quadrados de pavimento novo em uma extensão de 200 metros lineares de via, cujas obras prosseguem pelos próximos 90 dias. A empresa também implantará 470 metros de guias e sarjetas, 1.400 metros quadrados de calçada e 123 metros de sistema de drenagem.

“Foi um desafio conseguirmos essa medida mitigadora. O nosso prefeito nos deu essa missão em 2021. Tivemos um processo junto à Cetesb para obtermos autorização necessária e, para isso, contamos com apoio da Secretaria do Meio Ambiente. Essa com certeza será mais uma obra de qualidade feita pela Construtora Planeta em nossa cidade”, declarou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa.

Na ocasião, alunos de escola de enfermagem parceira do Poder Público, por meio da Secretaria da Saúde (SES), viabilizaram aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde à população. Já a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) levou uma exposição de animais taxidermizados. Outra atividade foi o “Aulão Solidário”, uma iniciativa da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS). O aulão foi realizado pela voluntária Lucinete Aparecida Martins do Prado e contou com a participação de moradores dos bairros Inhayba e Júlio de Mesquita Filho.

Também estiveram presentes no evento os secretários João Alberto Correia Maia (Segurança Urbana), Antonio Genezzi Lopes (Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal), Jéssica Pedrosa (Parcerias), além do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; e o sócio-diretor da Construtora Planeta, Guilherme Granha.