Prefeitura de Sorocaba anuncia implantação de playground no Jardim São Guilherme – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), a obra para implantação de um playground, além de passeio público de iluminação em Led, na Praça Vicente Momesso, no Jardim São Guilherme, Zona Norte da cidade. O espaço fica entre as ruas Vicente Momesso e Agenor Leme dos Santos s/n.

As obras serão executadas pela empresa DCA Engenharia e Construção, sob a supervisão da Serpo, com um investimento de aproximadamente R$ 84 mil e viabilizada a partir de emenda parlamentar do vereador Ítalo Moreira, que acompanhou o evento por videoconferência.

“Estamos realizando mais uma obra importante aqui, na região da Zona Norte, que vai proporcionar aos moradores mais um local de lazer para as crianças e reunião das famílias. Além do playground, serão entregues obras importantes de infraestrutura para revitalização do local, como a conclusão do passeio público e instalação de iluminação em Led, o que traz mais segurança e valorização para quem mora nesta região”, diz o prefeito Rodrigo Manga.

“Mais uma vez quero agradecer a confiança do prefeito Rodrigo Manga em nosso trabalho e a parceria com a iniciativa privada, que possibilita a realização de obras como esta, proporcionando mais lazer e qualidade de vida à população sorocabana”, acrescentou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida.

Também estiveram presentes o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; da Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Sérgio Barreto; da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; de Parcerias, Jessica Pedrosa; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; e o vereador Rogério Marques. Estiveram presentes, ainda, os líderes comunitários do Jardim Maria Eugênia, Cidão e Odair, além da síndica do Parque da Mata, Vanessa; o representante da Atlética da Uniso, Bruno Alexandre, e, ainda, um grande grupo de moradores.

Na ocasião, também foram oferecidos à população serviços de aferição de pressão e exames de glicemia, sob a orientação da Secretaria da Saúde (SES).